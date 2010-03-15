аня гаврилова
На сайте с 14 октября 2007
о, эти леденцы я всегда покупаю в duty-free.
"н" в заголовке должно быть одно. Учитесь русскому, прежде чем писать посты.
не любим мы свое прошлое, стираем с легкостью дома с карты города.
а где Хелисинки или Турку?!
и кстати, оцените контраст, если поедете - музей Гулага и вечерние платья в блестках в пол. какой идиот мог додуматься?.. ладно Jacobs, он с другой стороны хотя бы, а около музея стоит охранник, уже не меня первую видимо посылающую в магазин и объясняющий как пройти до стока. Абсурд!
я приехала, и любые туфли, которые я брала, уже со скидой стоили тысяч 40. Это как вообще?
кстати про конец 90-х, перестройку Камергерского и рюмочную на нём стоит прочесть у Владимира Орлова - "Камергерски
вас не достали еще "фуд-фотографы" ?
да кока-кола - это классика ушедшего века, это традиции, это как Бах и Моцарт.
а пепси - это 21, это молодёжь, это рэдиохэд и joy division
Да, три поста разнообразили фотографов... Удалить этот, что ли...
"й переулок". Там очень интересно описан быт людей среднего класса, их времяпрепровождение и мистификации, происходившие в центре города. Вам понравится.
я тоже в шоке была. читала, там девушка три пары обуви купила за 6500 (Ann d и Cavalli по-моему). я позавидовала, съездила и уехала ни с чем.
от всех цен отнимайте 80/90% и будет счастье
Это авторское примечание. Возможно, под двумя -н- автор хотел приподнести особый смысл написанному. Не будьте так суровы....
а я ем кашу на завтрак.