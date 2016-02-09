Аня Колпакова
На сайте с 21 апреля 2009
Оооо, прекрасно понимаю всех этих людей. Я из домомодедово ездила сначала в школу к 8.30 на Павелецкую. Потом в универвеститет на Юго-Западную. Долгое время еще был маршрут Домодедово(дом) - Марьина роща (работа) - Юго-Западная (Рудн) - Домодедово. Со многих вечерних меропритий и вечериной часто приходилось уходить раньше всех.
Теперь живу в центре и до работы мне пешком минут 30 неспешным шагом. Так вот никаких денег за аредну квартиры на это удовольствие не желко. Жизнь просто новыми красками заиграла))
Хочу, чтобы у меня в доме было только то, что у семьи из Индии)) и чтобы вокруг не продавали то, что у семьи из Америки и Гармании)
Для меня это не те люди, на которых стоит ровняться.
И я не считаю, что хоть кому-то стоит на них ровняться.
только у меня диета началась((((
вместо сахара лучше что-то другое положить....ягоды. Или яблоки, их как раз у всех много сейчас.
Будет полезнее во много раз. и не так сладко.
а сапоги есть?))) кто-нибудь был недавно там?
Мне кажется, что в такой офис хочется приходить каждый день. Вот скоро осень, а внутри все по-летнему)
Спасибо за такой полезный пост. Вот теперь хочу туда поехать оооооочень!
а мы про Hôtel de Glace даже на занятиях по английскому читали)
Да! И здесь уже были рецепты печенья из такого теста с более удачной начинкой.
с корицей будет безумно вкусно,а запах то какой...
боже ,за что ты сделал еду такой вкусной
ммм...даааа)) яблоко мелко нарезать и перемешать с корицей и сахарной пудрой...ням-ням)
Равняться, равнять себя с кем, сравниваться, верстаться, меряться, тягаться, в версту стать.
http://slovari.yandex.ru/search.xml?text=%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&lang=en&search_type=lingvo&st_translate=sp
Действительно,зачем равняться на людей воплощающих свои мечты и не тратящих время на пустое?!
Сейчас мусорка, а потом разведут стройку. Будет еще большее скопление гастарбайтеров, шум и грязь.
А как же наше "Авось"?
Если бы вынесли заранее, никто бы не заметил. А теперь они — целые «борцы с системой». Это же по-нашему: встать грудью и верить, что «отстоим», а экскаваторы уедут.
Зачастую зоны этих ларьков - лежбище бомжей, скопление гастрорбайторов и тд, особенно вечером. По внешнему виду тоже выглядела это все ужасно.
Теперь хоть почище будет!
И если это все реально решилось еще в декабре, то почему не выснести товар и все ценное заранее?