Пупырка .
На сайте с 24 декабря 2007
Саша, привет. твое письмо людям откровенно и абсолютно понятно. делай так как душа просит, жизни слишком мало. привет Крису.
Даша и Ваня
мммммм как здорово! спасибо, я попробую обязательно!
чтобы корзинка из теста получилась тоньше, при выпекании выложите на нее сухую фасоль. и края обрезать ножичком, чтобы было ровно)
а еще можно добавить изюм, мелко порезаное яблочко и кокосовую стружку. это ДИКО вкусно.
помимо этого любые сырники выиграют, если в них добавить ванилн или ванильный сахар.
потрясающе вкусно наверное!
только что покушали) диииико вкусно!)
муж ест добавку))))
офис мечты. как прекрасно, что такие у нас есть.
мне еще очень нравится офис журнала ICONS
еще очень важно, чтобы посуда была обезжирена.
в противном случае белки не поднимутся так, как могут)
наверное для этого вы используете лимон?
я добавляю кокосовую стружку и корицу)
класс. а можно с мясом и медово-соевым соусом.... ох, круто, приготовлю, спасибо!
лучший комментарий
о да, я тоже кладу манку вместо муки)
я делаю ее с яблоком, изюмом. иногда с ягодами или тыквой.
лучший рецепт!