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П.

Пупырка .

На сайте с 24 декабря 2007

Комментарии122
Темы0
Посты7
Коротко0
Классическая творожная запеканка

о да, я тоже кладу манку вместо муки)
я делаю ее с яблоком, изюмом. иногда с ягодами или тыквой.
лучший рецепт!

Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

Саша, привет. твое письмо людям откровенно и абсолютно понятно. делай так как душа просит, жизни слишком мало. привет Крису.
Даша и Ваня

Wonder terrine

мммммм как здорово! спасибо, я попробую обязательно!

Рождественский пирог

чтобы корзинка из теста получилась тоньше, при выпекании выложите на нее сухую фасоль. и края обрезать ножичком, чтобы было ровно)

Сырник. Удиви ближнего

а еще можно добавить изюм, мелко порезаное яблочко и кокосовую стружку. это ДИКО вкусно.

помимо этого любые сырники выиграют, если в них добавить ванилн или ванильный сахар.

Фаршированная груша

потрясающе вкусно наверное!

Лингвистический жульен

только что покушали) диииико вкусно!)
муж ест добавку))))

Офис креативного агентства IQ Marketing

офис мечты. как прекрасно, что такие у нас есть.
мне еще очень нравится офис журнала ICONS

Безешки без спешки

еще очень важно, чтобы посуда была обезжирена.
в противном случае белки не поднимутся так, как могут)

наверное для этого вы используете лимон?

я добавляю кокосовую стружку и корицу)

Якисоба с мидиями и сладким перцем

класс. а можно с мясом и медово-соевым соусом.... ох, круто, приготовлю, спасибо!

Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

спасибо!

Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

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