Лиза Лесовская
На сайте с 12 июля 2012
Опрос по развитию велодвижения
Неплохо бы уточнить, что это относится к Москве, до того, как человек дойдёт до середины опроса
Идеи для города: Лишняя еда из ресторанов для голодающих
Супер! Интересно, может ли работать такая система без того, чтобы гонять волонтёров - оповещение от ресторана напрямую нуждающимся, чтобы после закрытия, когда это не будет мешат работе заведения, они могли сами прийти и забрать еду...
Велопробег «За велогород» пройдёт 1 июля
Прошу прощения, а где можно подробнее узнать об этих дружественных прокатах?)
Прошу прощения, а где можно подробнее узнать об этих дружественных прокатах?)
Велопробег «За велогород» пройдёт 1 июля
Лиза, в ближайшее время добавим список прокатов в материал. А пока за всеми изменениями в программе велопробега можно следить во встречах на Facebooke: https://www.facebook.com/events/417316544973437 или в «ВКонтакте»: http://vk.com/za_velegorod.
Так в статье ничего не сказано о том, что по дорогам в Париже не ездят) лишь что велодорожек там меньше, и это менее комфортно, чем в городах с обилием велодорожек.