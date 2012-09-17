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ЛЛ

Лиза Лесовская

На сайте с 12 июля 2012

Комментарии9
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Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы

Так в статье ничего не сказано о том, что по дорогам в Париже не ездят) лишь что велодорожек там меньше, и это менее комфортно, чем в городах с обилием велодорожек.

Опрос по развитию велодвижения

Неплохо бы уточнить, что это относится к Москве, до того, как человек дойдёт до середины опроса

Опрос по развитию велодвижения


Идеи для города: Лишняя еда из ресторанов для голодающих

Супер! Интересно, может ли работать такая система без того, чтобы гонять волонтёров - оповещение от ресторана напрямую нуждающимся, чтобы после закрытия, когда это не будет мешат работе заведения, они могли сами прийти и забрать еду...

Велопробег «За велогород» пройдёт 1 июля

Прошу прощения, а где можно подробнее узнать об этих дружественных прокатах?)

Велопробег «За велогород» пройдёт 1 июля

Лиза, в ближайшее время добавим список прокатов в материал. А пока за всеми изменениями в программе велопробега можно следить во встречах на Facebooke: https://www.facebook.com/events/417316544973437 или в «ВКонтакте»: http://vk.com/za_velegorod.