An Ya
На сайте с 10 мая 2009
Террин из козьего сыра и копченой семги
спасибо за рецепт! делала уже 2 раза. yammi)))
Моторама: Гид по ретро-скутерам
коплю на веспачку)
Напитки красоты
одуванчиков опасаюсь.Как-то моя морская свинья их поела и заразилась чем-то.Летальный исход
Crema di zucchine e funghiСуп-пюре из цуккини и грибов
с цуккини еще не пробовала) интересно,а главное просто!!
Макароны- карамельки в сливочном соусе
Единственное,что не понравилось,это то,как вы их завернули.Я бы поменяла форму.
Помидорка на завтрак
зимой такое есть не хочу, летом другое дело
Не те Рафаэлло
а крабовые палочки можно чем-нибудь заменить?? А то я к ним неоднозначно отношусь..
Японское карри
Сегодня делали, воды добавили даже меньше чем 6 стаканов и вода тоже плоховато выпарилась, но получилось на вкус гуд!
Не те Рафаэлло
а я к майонезу
Не те Рафаэлло
а я к обоим)
Напитки красоты
*жалеет свинку*
на картинке выглядит отлично! Осталось только попробовать