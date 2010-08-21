вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии21
Темы0
Посты3
Коротко0
AY

An Ya

На сайте с 10 мая 2009

Комментарии21
Темы0
Посты3
Коротко0
Сезон винограда

на картинке выглядит отлично! Осталось только попробовать

Террин из козьего сыра и копченой семги

спасибо за рецепт! делала уже 2 раза. yammi)))

Моторама: Гид по ретро-скутерам

коплю на веспачку)

Напитки красоты

одуванчиков опасаюсь.Как-то моя морская свинья их поела и заразилась чем-то.Летальный исход

Сладкая жизнь

http://www.lookatme.ru/flows/eda/posts/65492-saharnyie-kubiki-kogda-rubika-net-pod-rukoy был уже такой пост

Crema di zucchine e funghiСуп-пюре из цуккини и грибов

с цуккини еще не пробовала) интересно,а главное просто!!

Макароны- карамельки в сливочном соусе

Единственное,что не понравилось,это то,как вы их завернули.Я бы поменяла форму.

Помидорка на завтрак

зимой такое есть не хочу, летом другое дело

Не те Рафаэлло

а крабовые палочки можно чем-нибудь заменить?? А то я к ним неоднозначно отношусь..

Японское карри

Сегодня делали, воды добавили даже меньше чем 6 стаканов и вода тоже плоховато выпарилась, но получилось на вкус гуд!

Не те Рафаэлло

а я к майонезу

Не те Рафаэлло

а я к обоим)

Напитки красоты

*жалеет свинку*

Загрузить ещё