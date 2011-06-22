СашаДаша SashaDasha
На сайте с 30 декабря 2007
кресло Fritz Hanson и холодильник Smeg - мечта!
не понимаю зачем у себя в квартире вешвть фото чужой квартиры?
Велкам ту РАША! В общем всё как всегда )))
Удачно они теперь бюджет на ремонт распилят! ))
мне это напомнило сцену из мультика "Вовка в Тридевятом царстве"
- Сколько надо шлакоблоков чтоб дворец построить с срок?
бред!
Что могу сказать - съездили, оторвались и закупились в магазине обоев и потом заехали в ИКЕА
хахахаха! Посмотрела план своего района. На карте палатка нарисованы, а в экспликации их нет- потерялись))) в общем всё как всегда, вернутся все на прежние места
ну и где же легендарный вид из панорамных окон?
только мебель из в салонов "экстра-класса" - вижу только белый диван начала 2000х
не одного рабочего места? или это фото для прессы, а на самом деле они сидят как китайцы по лавкам
давно пора
Вот-вот. Либо не в квартире, либо не у себя.:)
Расход воду не снизился, просто её стали считать