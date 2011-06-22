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СS

СашаДаша SashaDasha

На сайте с 30 декабря 2007

Комментарии62
Темы0
Посты1
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Москвичи стали тратить меньше воды в сутки

Расход воду не снизился, просто её стали считать

Квартира недели

кресло Fritz Hanson и холодильник Smeg - мечта!

В магазине Mood Swings появились обои с изображением московских квартир

не понимаю зачем у себя в квартире вешвть фото чужой квартиры?

Трасса «Москва-Сколково» пришла в негодность за 9 месяцев

Велкам ту РАША! В общем всё как всегда )))
Удачно они теперь бюджет на ремонт распилят! ))

Постскриптум: Проект 60 типовых модульных храмов Москвы

мне это напомнило сцену из мультика "Вовка в Тридевятом царстве"
- Сколько надо шлакоблоков чтоб дворец построить с срок?
бред!

Квартира недели (Петербург)

Что могу сказать - съездили, оторвались и закупились в магазине обоев и потом заехали в ИКЕА

Горожане доработали проект расположения палаток

хахахаха! Посмотрела план своего района. На карте палатка нарисованы, а в экспликации их нет- потерялись))) в общем всё как всегда, вернутся все на прежние места

Квартира недели

ну и где же легендарный вид из панорамных окон?
только мебель из в салонов "экстра-класса" - вижу только белый диван начала 2000х

Офис недели: Google (Петербург)

не одного рабочего места? или это фото для прессы, а на самом деле они сидят как китайцы по лавкам

Мэрию откроют для свободного посещения

давно пора

В магазине Mood Swings появились обои с изображением московских квартир

Вот-вот. Либо не в квартире, либо не у себя.:)

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