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AP

Alice Perry

На сайте с 11 мая 2009

Комментарии82
Темы0
Посты2
Коротко0
Квартира недели

наверное, я чего-то не понимаю, но по мне, так это полный пипец.

Брауни с орехами

что за слово такое "опционально"???

Dunkin' donuts: контрольная закупка

мне одной они не нравятся?

Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви

тост с икрой-это гениально просто!

Блинный Торт

со сгущенкой самый вкусный! :)

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

господи, они ведь даже не вкусные!!!

Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице

ну, скажем, что половина из всего вышеописанного-всем известные факты, которые относятся не только к DC, но и вобщем, к Соедененным Штатам. Плюс, Лукойл не только в DC есть, но и во многих других Американских городах :)

101 день в Америке

вы еще про смысл жизни забыли написать

Путешествуем красиво!

самое обидное, когда на таможне просят снять все эти прелести с паспорта ((

Лучшие пляжи мира

коктейли под шезлонгом? ;)
это, простите, после скольких коктейлей сползти можно под шезлонг? ;)
а вообще, вы правы в некотором роде. из перечисленных пляжей была только на Waikiki (надеюсь, не все для меня потеряно ;)), и хочу сказать, что на Гавайях, на любом из островов, достаточно много пляжей, которые заслуживают не меньшего внимания, чем Waikiki или же Элеутера какая-нибудь ;)

Лучшие пляжи мира

и, блин, на фото никогда не будет выглядеть все так же, как в реальности ;(

Лучшие пляжи мира

ну это да=) на фото всегда чисто и ухоженно)

Лучшие пляжи мира

я бы не сказала, что на тех пляжах, на которых я бывала, не чисто и не ухожено ;)
просто на фото именно такой ракурс, при котором видно волны, которые приходят издалека, видно все оттенки воды и так далее и тому подобное. все то самое, что может заманить замерзшего туриста ;) на деле же, я уверена, что ни один из этих пляжей не многим лучше пляжей, например, в тайланде. там тот же белый песок, чистейшая вода, мало народу. просто места надо знать ;)

Лучшие пляжи мира

Верно, в Таиланде надо знать места, а не переть в Паттайю.

101 день в Америке

сейчас вопрос на ответ о среднестатистическом американце меня больше интересует).

Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице

просто я был только в Вашингтоне, поэтому не могу говорить за всю Америку.

101 день в Америке

да, и ответ на вопрос о смысле жизни у меня давно есть ;)

101 день в Америке

блин, я так за вас рада :)
серьезно

101 день в Америке

пришлось помучиться, чтобы найти ответ, но это того стоит))

Dunkin' donuts: контрольная закупка

по-видимому, одной -)

Dunkin' donuts: контрольная закупка

мне нравится самые обычные, без всяких кремов и посыпок, которые у нас и так были

Брауни с орехами

это значит - хотите - добавляйте, а не хотите - не надо :)

Квартира недели

позвольте присоединиться) как по мне, так тоже сарай)

Квартира недели

да я просто в шоке вообще, тяпти-ляпти какие-то

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