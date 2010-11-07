Alice Perry
На сайте с 11 мая 2009
что за слово такое "опционально"???
мне одной они не нравятся?
тост с икрой-это гениально просто!
со сгущенкой самый вкусный! :)
господи, они ведь даже не вкусные!!!
ну, скажем, что половина из всего вышеописанного-всем известные факты, которые относятся не только к DC, но и вобщем, к Соедененным Штатам. Плюс, Лукойл не только в DC есть, но и во многих других Американских городах :)
вы еще про смысл жизни забыли написать
самое обидное, когда на таможне просят снять все эти прелести с паспорта ((
коктейли под шезлонгом? ;)
это, простите, после скольких коктейлей сползти можно под шезлонг? ;)
а вообще, вы правы в некотором роде. из перечисленных пляжей была только на Waikiki (надеюсь, не все для меня потеряно ;)), и хочу сказать, что на Гавайях, на любом из островов, достаточно много пляжей, которые заслуживают не меньшего внимания, чем Waikiki или же Элеутера какая-нибудь ;)
и, блин, на фото никогда не будет выглядеть все так же, как в реальности ;(
ну это да=) на фото всегда чисто и ухоженно)
я бы не сказала, что на тех пляжах, на которых я бывала, не чисто и не ухожено ;)
просто на фото именно такой ракурс, при котором видно волны, которые приходят издалека, видно все оттенки воды и так далее и тому подобное. все то самое, что может заманить замерзшего туриста ;) на деле же, я уверена, что ни один из этих пляжей не многим лучше пляжей, например, в тайланде. там тот же белый песок, чистейшая вода, мало народу. просто места надо знать ;)
Верно, в Таиланде надо знать места, а не переть в Паттайю.
сейчас вопрос на ответ о среднестатистическом американце меня больше интересует).
просто я был только в Вашингтоне, поэтому не могу говорить за всю Америку.
да, и ответ на вопрос о смысле жизни у меня давно есть ;)
блин, я так за вас рада :)
серьезно
пришлось помучиться, чтобы найти ответ, но это того стоит))
по-видимому, одной -)
мне нравится самые обычные, без всяких кремов и посыпок, которые у нас и так были
это значит - хотите - добавляйте, а не хотите - не надо :)
позвольте присоединиться) как по мне, так тоже сарай)
да я просто в шоке вообще, тяпти-ляпти какие-то
наверное, я чего-то не понимаю, но по мне, так это полный пипец.