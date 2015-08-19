Kat Alexander
На сайте с 16 мая 2009
Томатный суп с морепродуктами
очень вкусный рецепт))) ном ном
Napoleon
ном-ном-ном, сегодня делала тортик, очень вкусно)))))
Zucchini Soup & Homemade Ciabatta
Самый вегетарианский)))) Спасибо за комментарий!
Zucchini Soup & Homemade Ciabatta
в принципе, да, только ржаной муки побольше надо буде добавить граммов на 200
Zucchini Soup & Homemade Ciabatta
просто фотографии не всегда получаются "носибельными", в следующий раз постараюсь выложить побольше) А рецепт очень простой, так что не бойтесь)
Zucchini Soup & Homemade Ciabatta
не пожалеете)))
Zucchini Soup & Homemade Ciabatta
спасибо))
спасибо))
Черничный пирог
"There's nothing wrong with the blueberry pie. Just... people make other choices. You can't blame the blueberry pie, just... no one wants it"
"There's nothing wrong with the blueberry pie. Just... people make other choices. You can't blame the blueberry pie, just... no one wants it"
Черничные ночи - любимый фильм.
Безе
красота))
Help!!! Национальная виза в Германию (студенческая)
Спасибо! А вы делали Апостиль каких-либо документов?
список на сайте посольства в приницпе самый верный. Я не знаю как для Мюнхена, но для Берлина и Брандербурга могу сказать как у меня было. Была доверенность от родителей, что они покрывают мое обучение, и справка папина с работы, что он занимает хорошую должность и справка из банка с папиного счета. Это при продлении я уже использовала. А изначально у меня была просто справка с переводом с русского банка с требуемой суммой. Удачи вам со сбором документов)