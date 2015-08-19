вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии37
Темы0
Посты5
Коротко0
KA

Kat Alexander

На сайте с 16 мая 2009

Комментарии37
Темы0
Посты5
Коротко0
Help!!! Национальная виза в Германию (студенческая)

список на сайте посольства в приницпе самый верный. Я не знаю как для Мюнхена, но для Берлина и Брандербурга могу сказать как у меня было. Была доверенность от родителей, что они покрывают мое обучение, и справка папина с работы, что он занимает хорошую должность и справка из банка с папиного счета. Это при продлении я уже использовала. А изначально у меня была просто справка с переводом с русского банка с требуемой суммой. Удачи вам со сбором документов)

Томатный суп с морепродуктами

очень вкусный рецепт))) ном ном

Napoleon

ном-ном-ном, сегодня делала тортик, очень вкусно)))))

Zucchini Soup & Homemade Ciabatta

Самый вегетарианский)))) Спасибо за комментарий!

Zucchini Soup & Homemade Ciabatta

в принципе, да, только ржаной муки побольше надо буде добавить граммов на 200

Zucchini Soup & Homemade Ciabatta

просто фотографии не всегда получаются "носибельными", в следующий раз постараюсь выложить побольше) А рецепт очень простой, так что не бойтесь)

Zucchini Soup & Homemade Ciabatta

не пожалеете)))

Zucchini Soup & Homemade Ciabatta

спасибо))

Черничный пирог

"There's nothing wrong with the blueberry pie. Just... people make other choices. You can't blame the blueberry pie, just... no one wants it"
Черничные ночи - любимый фильм.

Безе

красота))

Help!!! Национальная виза в Германию (студенческая)

Спасибо! А вы делали Апостиль каких-либо документов?

Загрузить ещё