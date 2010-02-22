Яна Норина
На сайте с 27 мая 2009
это моя детская мечта
Что? Где? Какая Олимпиада?
голова уже кружится, как представишь, что начнется
запечЕный
Кажется, я знаю, куда хочу поехать!
Пора копить... лет пять
Блин, тоскливая вещь эта моя аллергия на цитрусовые...
УРА!!!! Фашисты из Кофеина больше ни копейки не получат!!!
Мои руки мне такое не разрешат
Это не утопия, а реальность. Почему одна моя приятельница из Молдавии ездит по обмену, а мы все ноем?
Кофеин - чудовищное продолжение Кофехауса и Шоколадницы. Только там за помойное пойло берут столько же денег, но с самообслуживанием. Я уже промолчу о "современном и модном" московском интерьере.
Ну, когда его ток открыли, можно было недорого объестся донатов и обпиться кофе и чаем по демпинговой цене
Потом он стал в три раза дороже, и свободные места закончились... Их вытеснили амбиции
раньше это заведение было "Дони Доником"
ох какие чудные там были вегетарианские доники)
и большой выбор остальных
Зато в Кофеине перед закрытием можно недорого закупиться выпечкой.
Пользуюсь только так.)
А вообще, побольше донатов хороших и разных!
два года назад перед закрытием в кофеине 6 донатов стоили 75(!!!)рублей
Даже чуть-чуть нельзя? ;)
Спасибки исправил)))
не за что
как я вас понимаю)
от калужской грязи...
это как раз про «найти внутреннюю силу, укрепить дух и развить уверенность в себе»
с тех пор я стала адептом пеших прогулок
ахахаха, как ни странно, был у меня подобный опыт и тоже в калуге) только, к счастью, не ночью)
запечёнНый
интуиция?)))
никогда не забуду, как пришлось ночью переть от одной дальнобойной стоянки на Угре до Калуги 20 километров с чемоданом в зубах, потому что какие-то мужики предложили подвезти((( а автобуса, гада, не было
а потом отмываться в макдаке в семь утра