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ЯН

Яна Норина

На сайте с 27 мая 2009

Комментарии60
Темы0
Посты5
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Один в поле воин!

интуиция?)))
никогда не забуду, как пришлось ночью переть от одной дальнобойной стоянки на Угре до Калуги 20 километров с чемоданом в зубах, потому что какие-то мужики предложили подвезти((( а автобуса, гада, не было
а потом отмываться в макдаке в семь утра

Мир вверх ногами

это моя детская мечта

Вписаться в Лондон-2012!

Что? Где? Какая Олимпиада?

Центр Москвы переводят на одностороннее движение

голова уже кружится, как представишь, что начнется

ЗапечЁный супчик

запечЕный

Молочные реки, шоколоданые холмы

Кажется, я знаю, куда хочу поехать!
Пора копить... лет пять

Lemon Curd

Блин, тоскливая вещь эта моя аллергия на цитрусовые...

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

УРА!!!! Фашисты из Кофеина больше ни копейки не получат!!!

Вкусняшка на чашку

Мои руки мне такое не разрешат

Отпуск по обмену

Это не утопия, а реальность. Почему одна моя приятельница из Молдавии ездит по обмену, а мы все ноем?

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

Кофеин - чудовищное продолжение Кофехауса и Шоколадницы. Только там за помойное пойло берут столько же денег, но с самообслуживанием. Я уже промолчу о "современном и модном" московском интерьере.

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

Ну, когда его ток открыли, можно было недорого объестся донатов и обпиться кофе и чаем по демпинговой цене
Потом он стал в три раза дороже, и свободные места закончились... Их вытеснили амбиции

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

раньше это заведение было "Дони Доником"
ох какие чудные там были вегетарианские доники)
и большой выбор остальных

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

Зато в Кофеине перед закрытием можно недорого закупиться выпечкой.
Пользуюсь только так.)

А вообще, побольше донатов хороших и разных!

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

два года назад перед закрытием в кофеине 6 донатов стоили 75(!!!)рублей

Lemon Curd

Даже чуть-чуть нельзя? ;)

ЗапечЁный супчик

Спасибки исправил)))

ЗапечЁный супчик

не за что

Lemon Curd

как я вас понимаю)

Один в поле воин!

от калужской грязи...

Один в поле воин!

это как раз про «найти внутреннюю силу, укрепить дух и развить уверенность в себе»

Один в поле воин!

с тех пор я стала адептом пеших прогулок

Один в поле воин!

ахахаха, как ни странно, был у меня подобный опыт и тоже в калуге) только, к счастью, не ночью)

ЗапечЁный супчик

запечёнНый

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