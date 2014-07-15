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Kira

На сайте с 31 мая 2009

Комментарии10Темы2Посты1
Коротко0
Импорт продуктов питания

С законами помогу, если это действительно имеет значение.

Маркировка на русском языке быть должна на каждой единице товара, причем с четко регламентированным содержанием. Об этом сказано хотя бы в ЗЗоПП (о защите прав потребителей) в статье 10. Дальше она ссылается на "установленный порядок", а он уже прописан в нормативных документах на конкретную категорию продукции. Это может быть ГОСТ 51074-на маркировку (почти отменен), техрегламент на маркировку или ТР на конкретную продукцию. В каджом из этих доков есть раздел и про доведение информации и про язык (даже про казахский))) и про то, что на этой этикетке быть должно.

Сертификаты или декларации на продукцию должны быть обязательно (за редким исключением), а что именно, зависит от вида товара. Могут и ветеринарные справки с удостоверениями качества быть необходимы.

Если всерьез по части импорта и маркировки надумаете, пишите, разъясню. Опыт общения с контролирующими органами имеется)

Квартира недели (Петербург)

выбросить всё барахло...

Самые полезные сладости

Красители и прочее насыпать не проблема.Но в мармеладе цвет и запах отлично сохраняет фруктовое пюре.Редкий производитель будет тратиться на "лишнее".В этом продукте добавки скорее исключение,в отечественном развесном особенно.
*это я как автор двух курсовиков "о мармеладе".
А вообще состав на этикетке наше всё))

Нежнейший творожный пирог!

Добавила персики,получилось отлично!благодарим вчетвером)

Курица Тикка Масала

нам показалось что можно острее.слабовато)
но тут от привычки зависит думаю

Новое место: Lunchbox

приятное

Сочи – репортаж с места событий

Чурчхела!!!!

Сочи – репортаж с места событий

Только хотела написать! Вспомнила как местные называли - это наш кавказский сникерс))

Самые полезные сладости

курсовики о мармеладе???? а где вы учитесь?:) я тоже так хочу!

Самые полезные сладости

моя славная шарага-пищевой университет (МГУПП в просторечии))))
welcome!