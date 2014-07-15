Kira
На сайте с 31 мая 2009
Квартира недели (Петербург)
выбросить всё барахло...
Самые полезные сладости
Красители и прочее насыпать не проблема.Но в мармеладе цвет и запах отлично сохраняет фруктовое пюре.Редкий производитель будет тратиться на "лишнее".В этом продукте добавки скорее исключение,в отечественном развесном особенно.
Красители и прочее насыпать не проблема.Но в мармеладе цвет и запах отлично сохраняет фруктовое пюре.Редкий производитель будет тратиться на "лишнее".В этом продукте добавки скорее исключение,в отечественном развесном особенно.
*это я как автор двух курсовиков "о мармеладе".
А вообще состав на этикетке наше всё))
Нежнейший творожный пирог!
Добавила персики,получилось отлично!благодарим вчетвером)
Курица Тикка Масала
нам показалось что можно острее.слабовато)
нам показалось что можно острее.слабовато)
но тут от привычки зависит думаю
Новое место: Lunchbox
приятное
Сочи – репортаж с места событий
Чурчхела!!!!
Сочи – репортаж с места событий
Только хотела написать! Вспомнила как местные называли - это наш кавказский сникерс))
Только хотела написать! Вспомнила как местные называли - это наш кавказский сникерс))
Самые полезные сладости
курсовики о мармеладе???? а где вы учитесь?:) я тоже так хочу!
Самые полезные сладости
моя славная шарага-пищевой университет (МГУПП в просторечии))))
моя славная шарага-пищевой университет (МГУПП в просторечии))))
welcome!
С законами помогу, если это действительно имеет значение.
Маркировка на русском языке быть должна на каждой единице товара, причем с четко регламентированным содержанием. Об этом сказано хотя бы в ЗЗоПП (о защите прав потребителей) в статье 10. Дальше она ссылается на "установленный порядок", а он уже прописан в нормативных документах на конкретную категорию продукции. Это может быть ГОСТ 51074-на маркировку (почти отменен), техрегламент на маркировку или ТР на конкретную продукцию. В каджом из этих доков есть раздел и про доведение информации и про язык (даже про казахский))) и про то, что на этой этикетке быть должно.
Сертификаты или декларации на продукцию должны быть обязательно (за редким исключением), а что именно, зависит от вида товара. Могут и ветеринарные справки с удостоверениями качества быть необходимы.
Если всерьез по части импорта и маркировки надумаете, пишите, разъясню. Опыт общения с контролирующими органами имеется)