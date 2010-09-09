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Darina

На сайте с 1 июня 2009

Комментарии37
Темы0
Посты2
Коротко0
Москву охватил "гречневый бум"

"Может, конечно, Владимир Вольфович не задумывался о том, что гречневая каша является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ продуктом для детей, людей с проблемами со здоровьем и очень полезна для пищеварительного тракта любого здорового организма любого возраста, так как содержит много железа и полезных минералов"

вы так говорите,как будто это единственная полезная крупа в принципе
можно и без гречки обойтись и быть здоровым

На линейке: Первоклассники о своем будущем

у Егора есть блог!)
http://ego-rich.livejournal.com/

На линейке: Первоклассники о своем будущем

егор клевый!

Дышите глубже: люди в масках

беременную девушку жалко очень
впрочем,сейчас всем нелегко

Лучшие хостелы на пляже

хочу в отпуск

Парфе с грецкими орехами и медом

ну тогда проще приготовить низкокалорийное блюдо другого порядка)
либо одно,либо другое

TravelGuide: Тель – Авив с Евгенией Дворецкой

автор,спасибо)

Останавливая двигатель

что-то в этом есть

Особенности Нью-Йорка

я всегда мечтала сесть в кабину машиниста метро :)

Фуд-фотограф Steve Adams

мне одной кажется что они выглядят не очень натурально?(

Фуд-фотограф Steve Adams

А, так часто у них...

Лучшие хостелы на пляже

слюни потеклииииииии

Лучшие хостелы на пляже

мне аж за специальным тазиком пришлось бежать. причем в районе Surf Backpackers он переполнился и пришлось искать второй...

Дышите глубже: люди в масках

Похожее я наблюдал в Банкоке, только там нет конечно дыма от торфа, там жара и чумовой смог от миллиона машин, дышать просто нечем. Ходишь как вареный и кажется, что вот-вот тебе не хватит воздуха. Как там они живут страшно подумать.

Дышите глубже: люди в масках

Тру, когда пошла гарь, первое о чем подумал - женщины в положении.
Печальный пример, когда из-за административных промашек начинают страдать будущие поколения.

Дышите глубже: люди в масках

и в Шанхае такое без торфянников каждое лето. но все же хочется чистого воздуха.

Дышите глубже: люди в масках

а младенцы в родильных домах? маленькие в люльках. я родилась в такую же жару, только не было такой гари. с детства тяжело переношу жару

Дышите глубже: люди в масках

только вот маски не помогают,они хуже делают.
они не задерживают угарный газ,а дышать в них тяжелее.

На линейке: Первоклассники о своем будущем

егор - будущий пользователь лама)

На линейке: Первоклассники о своем будущем

Если не уже пользователь выкладывающий свои работы в разделе "Это я сам" или "Новые имена".

На линейке: Первоклассники о своем будущем

а меня мент прикольнул будущий, а особенно, его поза :D

На линейке: Первоклассники о своем будущем

Эээх,Коля-Коля ....

На линейке: Первоклассники о своем будущем

Егор мне почему-то напомнил мальчугана из This Is England!

На линейке: Первоклассники о своем будущем

Коля зрит в корень

На линейке: Первоклассники о своем будущем

более того, у него есть жж
http://ego-rich.livejournal.com/

На линейке: Первоклассники о своем будущем

да видела уже
продвинутый малый

На линейке: Первоклассники о своем будущем

коля уже знает в какой позе стоять.

На линейке: Первоклассники о своем будущем

наверно собирается по стопам отца пойти

На линейке: Первоклассники о своем будущем

ага,особенно его первый довод почему он хочет быть ментом)))

На линейке: Первоклассники о своем будущем

брутальный парниша!
жалко маловат!эх...))

На линейке: Первоклассники о своем будущем

ну егорка отжог)))малодец парень родину будет оголять от машин и штрафы выписывать)))

На линейке: Первоклассники о своем будущем

обаятельный мальчик

На линейке: Первоклассники о своем будущем

бедный парень! Зависимая от интернета мамаша — не очень светлое будущее.

На линейке: Первоклассники о своем будущем

ужасы бытия

и кстати пишет за него мама.
не думаю,что он соображает уже что такое жж

На линейке: Первоклассники о своем будущем

вы ошиблись)

На линейке: Первоклассники о своем будущем

хо-хо, соображает ) он вообще о многом знает, о чем взрослые не догадываются ;)

На линейке: Первоклассники о своем будущем

лучше, конечно, от чего-то другого, столько прекрасного, да? наркотики и т.д.

больше всего люблю людей лучше всех все про всех знающих.

и пишет он сам последние два года - написал один пост - зависимость на лицо :)

На линейке: Первоклассники о своем будущем
комментарий удалён
На линейке: Первоклассники о своем будущем

Забавно всё-таки, что Егору семь, а вы ему уже жж создали. Интернет, конечно, штука развивающая, но всему своё время и своя мера. Лучше в художку отправить мальчика, чтобы было что постить в жж. :3

На линейке: Первоклассники о своем будущем

я застолбила неплохой ник :)
в художники не надо, у меня первое образование художественное :) я знаю о чем говорю.

На линейке: Первоклассники о своем будущем

я, кстати, тоже думаю что пишет мама, так же как она ему говорит что он будет художник. А мама видимо пиарщик )

На линейке: Первоклассники о своем будущем

вот уж нет. и ни в коем случае никаких художников. у него пять раз на дню меняются пожелания, какая будет профессия

и еще мама, упаси боже, не пиращик. только этого не хватало, а фоторедактор, так что наблюдения неверные.

Москву охватил "гречневый бум"

извините за знаки препинания)

Москву охватил "гречневый бум"

остальные крупы также безумно полезны... но это не значит, что они могут заменить в рационе такую "железную" гречку. в еде, главное, разнообразие, а данная крупа - один из базовых гарниров, ранее доступных каждому!

Москву охватил "гречневый бум"

железо не только в гречке содержится)
в еде главное разнообразие-да! отстутствие гречки прекрасный повод разнообразить свой гарнир.я вообще гречку люблю,если что)

Москву охватил "гречневый бум"

железо не только в гречке содержится)
в еде главное разнообразие-да! отстутствие гречки прекрасный повод разнообразить свой гарнир.я вообще гречку люблю,если что)

Москву охватил "гречневый бум"

железо не только в гречке содержится)
в еде главное разнообразие-да! отстутствие гречки прекрасный повод разнообразить свой гарнир.я вообще гречку люблю,если что)

Москву охватил "гречневый бум"

как можно разнообразить свой гарнир, если, наоборот, исключить из него ингредиент?
если раньше был рис, картошка, гречка, макароны, то теперь остается всего три. имеются ввиду базовые/доступные всем продукты!

Москву охватил "гречневый бум"

например, бобовыми разнообразить. тоже железные.

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