Darina
На сайте с 1 июня 2009
у Егора есть блог!)
http://ego-rich.livejournal.com/
егор клевый!
беременную девушку жалко очень
впрочем,сейчас всем нелегко
хочу в отпуск
ну тогда проще приготовить низкокалорийное блюдо другого порядка)
либо одно,либо другое
автор,спасибо)
что-то в этом есть
я всегда мечтала сесть в кабину машиниста метро :)
мне одной кажется что они выглядят не очень натурально?(
А, так часто у них...
слюни потеклииииииии
мне аж за специальным тазиком пришлось бежать. причем в районе Surf Backpackers он переполнился и пришлось искать второй...
Похожее я наблюдал в Банкоке, только там нет конечно дыма от торфа, там жара и чумовой смог от миллиона машин, дышать просто нечем. Ходишь как вареный и кажется, что вот-вот тебе не хватит воздуха. Как там они живут страшно подумать.
Тру, когда пошла гарь, первое о чем подумал - женщины в положении.
Печальный пример, когда из-за административных промашек начинают страдать будущие поколения.
и в Шанхае такое без торфянников каждое лето. но все же хочется чистого воздуха.
а младенцы в родильных домах? маленькие в люльках. я родилась в такую же жару, только не было такой гари. с детства тяжело переношу жару
только вот маски не помогают,они хуже делают.
они не задерживают угарный газ,а дышать в них тяжелее.
егор - будущий пользователь лама)
Если не уже пользователь выкладывающий свои работы в разделе "Это я сам" или "Новые имена".
а меня мент прикольнул будущий, а особенно, его поза :D
Эээх,Коля-Коля ....
Егор мне почему-то напомнил мальчугана из This Is England!
Коля зрит в корень
более того, у него есть жж
http://ego-rich.livejournal.com/
да видела уже
продвинутый малый
коля уже знает в какой позе стоять.
наверно собирается по стопам отца пойти
ага,особенно его первый довод почему он хочет быть ментом)))
брутальный парниша!
жалко маловат!эх...))
ну егорка отжог)))малодец парень родину будет оголять от машин и штрафы выписывать)))
обаятельный мальчик
бедный парень! Зависимая от интернета мамаша — не очень светлое будущее.
ужасы бытия
и кстати пишет за него мама.
не думаю,что он соображает уже что такое жж
вы ошиблись)
хо-хо, соображает ) он вообще о многом знает, о чем взрослые не догадываются ;)
лучше, конечно, от чего-то другого, столько прекрасного, да? наркотики и т.д.
больше всего люблю людей лучше всех все про всех знающих.
и пишет он сам последние два года - написал один пост - зависимость на лицо :)
Забавно всё-таки, что Егору семь, а вы ему уже жж создали. Интернет, конечно, штука развивающая, но всему своё время и своя мера. Лучше в художку отправить мальчика, чтобы было что постить в жж. :3
я застолбила неплохой ник :)
в художники не надо, у меня первое образование художественное :) я знаю о чем говорю.
я, кстати, тоже думаю что пишет мама, так же как она ему говорит что он будет художник. А мама видимо пиарщик )
вот уж нет. и ни в коем случае никаких художников. у него пять раз на дню меняются пожелания, какая будет профессия
и еще мама, упаси боже, не пиращик. только этого не хватало, а фоторедактор, так что наблюдения неверные.
извините за знаки препинания)
остальные крупы также безумно полезны... но это не значит, что они могут заменить в рационе такую "железную" гречку. в еде, главное, разнообразие, а данная крупа - один из базовых гарниров, ранее доступных каждому!
железо не только в гречке содержится)
в еде главное разнообразие-да! отстутствие гречки прекрасный повод разнообразить свой гарнир.я вообще гречку люблю,если что)
железо не только в гречке содержится)
в еде главное разнообразие-да! отстутствие гречки прекрасный повод разнообразить свой гарнир.я вообще гречку люблю,если что)
железо не только в гречке содержится)
в еде главное разнообразие-да! отстутствие гречки прекрасный повод разнообразить свой гарнир.я вообще гречку люблю,если что)
как можно разнообразить свой гарнир, если, наоборот, исключить из него ингредиент?
если раньше был рис, картошка, гречка, макароны, то теперь остается всего три. имеются ввиду базовые/доступные всем продукты!
например, бобовыми разнообразить. тоже железные.
"Может, конечно, Владимир Вольфович не задумывался о том, что гречневая каша является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ продуктом для детей, людей с проблемами со здоровьем и очень полезна для пищеварительного тракта любого здорового организма любого возраста, так как содержит много железа и полезных минералов"
вы так говорите,как будто это единственная полезная крупа в принципе
можно и без гречки обойтись и быть здоровым