Миша p1oner
На сайте с 9 января 2008
Если есть выход в интернет, то про занятия спортом можно забыть. Это будет просто очередное место для тусовок. Но это все равно лучше, чем ничего.
И вообще, приходя в спортивный зал, пожалуйста, оставляйте телефоны (с выходом в социальные сети) в раздевалке или дома, ничего важного за 2 часа вашей тренировки без вас не случится, если вы не биржевой маклер или брокер.
поить молоком?
ПАША 183!!!
Что за профессия такая "ретейлер"? Или вид деятельности?
Это вторично, во-первых!
А во-вторых если его деятельность настолько "полузаконна", тогда бы не только фамилию скрывал, но и физиономию от вспышек фотокамеры!
ссылка на сайт битая
Уважаемый Михаил! Почему Цветной и КМ 20 "составляют исключение"? Там ничего дьявольского точно нет?
Всегда приятно читать про свою профессию. Только вот, что удивляет сильно в наше время: когда при знакомстве я сообщаю, что я врач, да еще гематолог, у многих округляются глаза.
от гематолога гематологу - привет!
а вы где трудитесь?
некоторые и на офтальмолога глаза округляют, а не надо бы)
ИДГиТ
это святые места паломничества:))
А кто первично делал?
во-первых, это - во-вторых)
Миша, приветствую! Выход в Интернет и в Technogym WellnessCloud позволит смотреть на прогресс в тренировках и, например, соревноваться с друзьями. Соревнование в фитнесе - это один из важнейших стимулов, ведь все мы любим игры и конкурсы, а стремление стать первыми - в нашей крови)
а кстати, почему вдруг окулисты стали офтальмологами??
а глаза на лоб не вылезли от такого количества эспрессо за пару часов?