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Миша p1oner

На сайте с 9 января 2008

Комментарии58
Темы0
Посты2
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Эксперимент The Village: В поисках лучшего кофе с собой

а глаза на лоб не вылезли от такого количества эспрессо за пару часов?

Интерьер недели (Петербург): Susanin Fitness

Если есть выход в интернет, то про занятия спортом можно забыть. Это будет просто очередное место для тусовок. Но это все равно лучше, чем ничего.

И вообще, приходя в спортивный зал, пожалуйста, оставляйте телефоны (с выходом в социальные сети) в раздевалке или дома, ничего важного за 2 часа вашей тренировки без вас не случится, если вы не биржевой маклер или брокер.

Байер Mint откроет магазин с уличными марками мужской одежды

поить молоком?

Утро в Петербурге: 26 августа

ПАША 183!!!

Люди в городе: Участники фестиваля «За велогород»

Что за профессия такая "ретейлер"? Или вид деятельности? 

Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-арта

Это вторично, во-первых!

А во-вторых если его деятельность настолько "полузаконна", тогда бы не только фамилию скрывал, но и физиономию от вспышек фотокамеры!

Гид по выставке паблик-арта «Критическая масса»

ссылка на сайт битая

Городские велопарковки оказались непригодными для использования

http://cs313416.vk.me/v313416592/a58/dF1guH8TRws.jpg

метро обводный канал

Внешний вид (Москва): Михаил Климин, философ

Уважаемый Михаил! Почему Цветной и КМ 20 "составляют исключение"? Там ничего дьявольского точно нет?

Всегда приятно читать про свою профессию. Только вот, что удивляет сильно в наше время: когда при знакомстве я сообщаю, что я врач, да еще гематолог, у многих округляются глаза.

от гематолога гематологу - привет!

а вы где трудитесь?

некоторые и на офтальмолога глаза округляют, а не надо бы)

ИДГиТ

Внешний вид (Москва): Михаил Климин, философ

это святые места паломничества:))

Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-арта

А кто первично делал?

Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-арта

во-первых, это - во-вторых)

Интерьер недели (Петербург): Susanin Fitness

Миша, приветствую! Выход в Интернет и в Technogym WellnessCloud позволит смотреть на прогресс в тренировках и, например, соревноваться с друзьями. Соревнование в фитнесе - это один из важнейших стимулов, ведь все мы любим игры и конкурсы, а стремление стать первыми - в нашей крови)

а кстати, почему вдруг окулисты стали офтальмологами??

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