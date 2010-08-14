Ellen
На сайте с 4 июня 2009
была похожая тема.
хороший пост: но я и проголодаться успела и вам позавидовать)
самое гадкое на вкус, что я когда-либо ела. без преувеличений.
психоделичный торт!) наверняка, про lsd умолчали в рецепте)
а я по похожей технике делала тигровый (и почему его называют "зебра"?) пирог на нг. обычное тесто чередовала с тестом с какао, только ровно все делала. потом, когда приготовился в духовке, вырезала в форме мордочки тигра и украсила глазами из пряников и т.д.)
мне больше нравятся как выглядят японские завтраки для школьников, которые они берут с собой)
кастрюля глинтвейна зимой - то, что надо.)
ааааа хочу в Испанию!
Бэнто. =)
потому что тесто белое,а с какао - темно-коричневое. поэтому и зебра:)
да это понятно, просто оно на зебру не похоже по цветам, скорее тигр)
пока в духовку не поставишь - зебра=)
в "тигра" уже в духовке превращается)
http://www.lookatme.ru/flows/interer/posts/88014-samye-neobychnye-knizhnye-magaziny
я нашла только этот пост. согласитесь, он гораздо меньше.
было у данилкина в блоге афиши
на диете?)
этот рецепт вчера на дискавери показывали) облизнулась, но мне нельзя такое((