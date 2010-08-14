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Ellen

На сайте с 4 июня 2009

Комментарии11
Темы0
Посты1
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Шоколадные кексы с жидкой начинкой

этот рецепт вчера на дискавери показывали) облизнулась, но мне нельзя такое((

Рай для книжного червя

была похожая тема.

Грязная дюжина чистых тарелок

хороший пост: но я и проголодаться успела и вам позавидовать)

Устрицы.О прекрасном и трагичном

самое гадкое на вкус, что я когда-либо ела. без преувеличений.

How To Make Rainbow Cake

психоделичный торт!) наверняка, про lsd умолчали в рецепте)
а я по похожей технике делала тигровый (и почему его называют "зебра"?) пирог на нг. обычное тесто чередовала с тестом с какао, только ровно все делала. потом, когда приготовился в духовке, вырезала в форме мордочки тигра и украсила глазами из пряников и т.д.)

Сэндвич-арт

мне больше нравятся как выглядят японские завтраки для школьников, которые они берут с собой)

Согревающие напитки

кастрюля глинтвейна зимой - то, что надо.)

Города на обрывах

ааааа хочу в Испанию!

Сэндвич-арт

Бэнто. =)

How To Make Rainbow Cake

потому что тесто белое,а с какао - темно-коричневое. поэтому и зебра:)

How To Make Rainbow Cake

да это понятно, просто оно на зебру не похоже по цветам, скорее тигр)

How To Make Rainbow Cake

пока в духовку не поставишь - зебра=)
в "тигра" уже в духовке превращается)

Рай для книжного червя

http://www.lookatme.ru/flows/interer/posts/88014-samye-neobychnye-knizhnye-magaziny
я нашла только этот пост. согласитесь, он гораздо меньше.

Рай для книжного червя

было у данилкина в блоге афиши

Шоколадные кексы с жидкой начинкой

на диете?)