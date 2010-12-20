toma M
На сайте с 8 июня 2009
Клуб «Солянка» ограничивает вход
опа, опа-па, отдыхаем хорошо
30% пачки сигарет займет надпись «Курение убивает»
Вот люди...сначала они заставляют, в буквальном смысле, весь мир курить, и когда им это удается - начинают борьбу с тем, что так долго навязывали. Занятно! И во всем так
"Девушка, вы обязательно поправитесь!"
господи, ладно от еды, уже от запаха толстеют...от пота! фу, свинство
Подросткам подкорректировали ночную жизнь
До 16 лет, включая подвалы? Подвал обанкротится
Путин, Медведев и шахматы
мне 2я больше всего нравится
Башня Дьявола
хотелось бы туда забраться
Да сразу понятно, что за этим стоят высшие инстанции, а неопытный молодняк ведется. Сейчас уже концов не найти, и винить точно не современников нужно. Нам остается только расхлебывать, как ни печально, но никуда не деться. Я считаю, что в этом патриотизм и заключается.
А статья отличная, спасибо надо сказать автору, который потратил время на хоть какое-то просветление. Поживем-увидим, чем все это обернется. Если 13-летних уже втянули в это говно...