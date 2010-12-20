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TM

toma M

На сайте с 8 июня 2009

Комментарии15
Темы0
Посты2
Коротко0
Группа продленного дня: Кто и зачем патрулирует московские улицы?

Да сразу понятно, что за этим стоят высшие инстанции, а неопытный молодняк ведется. Сейчас уже концов не найти, и винить точно не современников нужно. Нам остается только расхлебывать, как ни печально, но никуда не деться. Я считаю, что в этом патриотизм и заключается.

А статья отличная, спасибо надо сказать автору, который потратил время на хоть какое-то просветление. Поживем-увидим, чем все это обернется. Если 13-летних уже втянули в это говно...

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