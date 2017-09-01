Николай Удинцев
На сайте с 18 февраля 2014
«Новое болотное дело»: Кто может сесть за митинги против коррупции
Иллюстрации просто офигеть.
Mannequin Challenge о жетонах за 45 рублей
Это «Горьковская»?
Как Москва отпраздновала День города
На последней фотографии «Дарк соулс»
Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд
Регулярно появляется желаение поесть такояки, очень рад, что теперь это на Петроградской есть.
Ловцы покемонов
Чуваки, вейпореона понерфили!
Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию
«Такой стиль не только поддерживает дух старой Москвы, но и интересен для туристов». Туристы специально приехали на бульвар, чтобы посмотреть на здание постройки 2017 года в стиле «старой Москвы».
«Яндекс» закроет «Словари»
Блин, «Яндекс», что ты делаешь, это прекрасный сервис.
Mannequin Challenge о жетонах за 45 рублей
А, это «Крестовский остров».
«Тайга» была очень крутой. Я помню, как там несколько лет назад проводили какой-то фестиваль с ребятами из Израиля, художниками и музыкантами. Там еще была выставка раскрашенных лонгбордов. Тогда это на меня сильное впечатление произвело. Мне очень нравилось, что вокруг кластера не было никаких скандалов, никаких судов, никаких рассерженных арендаторов (я о таких не слышал). Было приятно, что в городе хотя бы один кластер работает стабильно. Надеюсь, что они перезапустят ее или что-то в этом духе.