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На сайте с 10 июня 2009
и, кажется, это лучший фоторецепт на LAM))
раньше очень любила готовить это блюдо, не равнодушна я к восточной кухне)))
срочно пробовать!!!!!!
о боже, да нет же разницы уже что жрать! чтобы питаться только "эко" продуктами, пить только чистую родниковую воду, ходить в одежде из конопли или льна, и чтобы все это имело хоть какой-то смысл, надо не магазины выбирать, а переезжать в глухую деревню, и пахать там на своем огороде, и вообще жить почти вне цивилизации - без компьютеров и мкроволновок как минимум. Магазины-эко - это просто полумера же, но, черт возьми, единственный доступный для современного человека вариант.
ооо, мне кажется после такого завтрака можно будет весь день не есть, столько всего в этих вкусняшках)))
ой, ой, я повторяюсь. но предыдущий пост на эту тему был год назад.
давно слышала о таком волшебном чае, благодаря вашему посту, наконец попробовала - получилось восхитительно!!
в меру остро и очень согревающе)
спасибо.
а каннеллони - это в принципе макароны? сорри, за безграмотность)
а за рецепт спасибо большое. очень интересный)
ах, есть жалко было бы!
да, это широкие макаронины, которые можно фаршировать чем угодно)
я имела ввиду, столько всего полезного и питательного.
да, но жаль лишать себя обеда и ужина:)
так, так, не пугайте, я в начале апреля в питер.. надеюсь, сосулек хоть уже не будет...)