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octobrina

На сайте с 18 октября 2007

Комментарии9
Темы0
Посты1
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Лошадь убивает никотин: Антитабачная акция «Конь Долбак» в Москве

Сильная, сильная активация! Непонятно только как коня вызвать в офис, мне кажется у нас у всех тут будет истерика)

Пищевые добавки: 5 необычных гастрономических сервисов Москвы

Еще, кстати, полезный сервис:
http://delivery-club.ru/

Там есть доставка продуктов в том числе с дорогомиловского рынка и из рыбного бутика La Maree

Вдруг кому-нибудь пригодится...

Летние веранды на крышах

В "Аисте" еще симпатичная веранда, вечером хорошо сидеть - украшается гирляндами, красиво... Но не ново. Хотя тут из новых мест\веранд только "Стрелка", остальные по-моему были в прошлом сезоне

Интимная кулинария

Имбиря нет в списке. Говорят, что имбирь сильный

«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!»

Самый вкусный несладкий - с рыбой, а сладкий - с брусникой

Fresh seasons

вот настоящий изобретатель! пять баллов! очень вкусно выглядит :)

Little Tasty Drinks

мне кажется, smoothie в похожих бутылочках есть в прайме, и в перекрестке

марку не помню

Fresh seasons

Выглядит, конечно, вкусно и очень аппетитно, но в чем заключается изобретение?

Летние веранды на крышах

на крышу аиста не всех пускают, менеджеры бдят, чтобы там было совсем сливочно