octobrina
На сайте с 18 октября 2007
Еще, кстати, полезный сервис:
http://delivery-club.ru/
Там есть доставка продуктов в том числе с дорогомиловского рынка и из рыбного бутика La Maree
Вдруг кому-нибудь пригодится...
В "Аисте" еще симпатичная веранда, вечером хорошо сидеть - украшается гирляндами, красиво... Но не ново. Хотя тут из новых мест\веранд только "Стрелка", остальные по-моему были в прошлом сезоне
Имбиря нет в списке. Говорят, что имбирь сильный
Самый вкусный несладкий - с рыбой, а сладкий - с брусникой
вот настоящий изобретатель! пять баллов! очень вкусно выглядит :)
мне кажется, smoothie в похожих бутылочках есть в прайме, и в перекрестке
марку не помню
Выглядит, конечно, вкусно и очень аппетитно, но в чем заключается изобретение?
на крышу аиста не всех пускают, менеджеры бдят, чтобы там было совсем сливочно
Сильная, сильная активация! Непонятно только как коня вызвать в офис, мне кажется у нас у всех тут будет истерика)