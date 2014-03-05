На сайте с 8 мая 2014
Я верю в добрый мир и хорошее кино... И, наверно, я пересмотрю эти взгляды на выходных! Сейчас везде и сплошь маркетинговые стратегии, и это селфи, скорее всего, было проплачено Самсунгом. Вот размышления: http://roem.ru/2014/03/04/samsungplacement93780/
Я верю в добрый мир и хорошее кино... И, наверно, я пересмотрю эти взгляды на выходных! Сейчас везде и сплошь маркетинговые стратегии, и это селфи, скорее всего, было проплачено Самсунгом. Вот размышления: http://roem.ru/2014/03/04/samsungplacement93780/