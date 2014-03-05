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TC

Tanya Cherkasova

На сайте с 8 мая 2014

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Selfie гостей церемонии вручения «Оскара»

Я верю в добрый мир и хорошее кино... И, наверно, я пересмотрю эти взгляды на выходных! Сейчас везде и сплошь маркетинговые стратегии, и это селфи, скорее всего, было проплачено Самсунгом. Вот размышления: http://roem.ru/2014/03/04/samsungplacement93780/ 