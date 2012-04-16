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НР

Настя Рябцева

На сайте с 24 июня 2009

Комментарии14
Темы0
Посты1
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Настольные игры для большой компании

Шляпа! Она не то, чтобы настольная, но за столом в нее играть очень удобно. И всегда-всегда смешно и увлекательно.

Площади Восстания и улице Марата могут вернуть исторические названия

Не "чтобы", а "что". Тьфу. Я очень волновалась: тема злободневная.

Площади Восстания и улице Марата могут вернуть исторические названия

Я думаю, нужно начать с того, чтобы убрать мавзолей с Красной Площади. Даже деньги не придется тратить на таблички. Очень экономичная "реформа".

Офис креативного агентства Red Keds

не хотите поучавствовать? http://www.e-shtab.ru/blog/company/1/corporate/5951

Офис креативного агентства Red Keds

участвовать

Офис креативного агентства Red Keds

никогда бы не подумала... ^__^

хмык. мне давно не было так стыдно.

Офис креативного агентства Red Keds

Настя, не завали себе карму!

Офис креативного агентства Red Keds

наверно все дело в том, что мне её не жалко...

Офис креативного агентства Red Keds

а когда уже будете снимать офис Скартела?
(про карму был юмор тонкий английский 1шт., вон ниже даже Асю из Кед минусуют. сейчас и меня начнут наконец =)

Офис креативного агентства Red Keds

ААА... у меня с тонким плохо. с юмором то есть... Почему Скартела?!

Офис креативного агентства Red Keds

у них очень славный офис

Офис креативного агентства Red Keds

спасибо за идею. нужно обдумать. а он в ПЕтербурге?

Офис креативного агентства Red Keds

аааа... я поняла. это ж Ёта. тогда собираемся.

Офис креативного агентства Red Keds

БЦ "Сенатор" - В.О., угол Среднего пр. и 18 линии (10 минут от м. "Василеостровская")

Офис креативного агентства Red Keds

не смотря на то, что они в "Сенаторе" - ни разу не пафосно