Настя Рябцева
На сайте с 24 июня 2009
Не "чтобы", а "что". Тьфу. Я очень волновалась: тема злободневная.
Я думаю, нужно начать с того, чтобы убрать мавзолей с Красной Площади. Даже деньги не придется тратить на таблички. Очень экономичная "реформа".
не хотите поучавствовать? http://www.e-shtab.ru/blog/company/1/corporate/5951
участвовать
никогда бы не подумала... ^__^
хмык. мне давно не было так стыдно.
Настя, не завали себе карму!
наверно все дело в том, что мне её не жалко...
а когда уже будете снимать офис Скартела?
(про карму был юмор тонкий английский 1шт., вон ниже даже Асю из Кед минусуют. сейчас и меня начнут наконец =)
ААА... у меня с тонким плохо. с юмором то есть... Почему Скартела?!
у них очень славный офис
спасибо за идею. нужно обдумать. а он в ПЕтербурге?
аааа... я поняла. это ж Ёта. тогда собираемся.
БЦ "Сенатор" - В.О., угол Среднего пр. и 18 линии (10 минут от м. "Василеостровская")
не смотря на то, что они в "Сенаторе" - ни разу не пафосно
Шляпа! Она не то, чтобы настольная, но за столом в нее играть очень удобно. И всегда-всегда смешно и увлекательно.