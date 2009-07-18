вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии4
Темы0
Посты3
Коротко0
M

myr_way

На сайте с 26 июня 2009

Комментарии4
Темы0
Посты3
Коротко0
Отель категории ноль звезд – Null Stern Hotel

общага МИИГАиКа тогда бы стоила...нет, там бы ещё тебе платили за проживание