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myr_way
На сайте с 26 июня 2009
Комментарии
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Темы
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18 июля 2009 В 08:30
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Отель категории ноль звезд – Null Stern Hotel
общага МИИГАиКа тогда бы стоила...нет, там бы ещё тебе платили за проживание
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общага МИИГАиКа тогда бы стоила...нет, там бы ещё тебе платили за проживание