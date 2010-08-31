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Alex P

На сайте с 29 июня 2009

Комментарии20
Темы0
Посты1
Коротко0
Офис недели

Офис-как офис...не больше ни меньше...

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Неимоверно приятный пост!!!Его каждый понедельник как молебен можно зачитывать в каждом офисе!!!и может быть до многих дойдет что нужно работать, а не покорять фермы в контактах и одноклассах.Чтоу человека должна ыбть иедя из-за которой он с удовольствием будет проводить все выходные на рабочем месте!

В Москве разрешили продавать арбузы

Да уж!!!наши 8 прротив 20!!!

Из-за жары десантникам разрешат купаться в фонтанах

Это всеж забавно)))...

Офис недели

Ах какие туалетные кабинки веселые!!!

Клуб «Солянка» ограничивает вход

Мелкие упыри-ублюдки!!!За такое можно ыбло бы и в морду дать!!И даже девочке оператору - при этом снять как об её пустую голову разхерачить камеру!!!
Это не деморкатия и не свобода слова - это ублюдничество во всех проявлениях!!!

Офис недели

Харашо!!!Приятно!!!По рабочему!!!

Фотоклиника: адреналиновые мосты

Наверно сейчас самый популярный адреналиновый мост - это мост в Волгограде через Волгу: http://www.youtube.com/watch?v=YXUiwFmSRio

Офис Cara&co

ОЧень приятная творческая атмосфера настраивающая на любовь к своей работе!

Почему Victor&Rolf больше никогда не приедут в Москву

стыдухи мешок!!!

Клуб «Солянка» ограничивает вход

из крайности в крайность...

Офис недели

Наверно, все предпочитают зеленую остальным)

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