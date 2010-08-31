Alex P
На сайте с 29 июня 2009
Неимоверно приятный пост!!!Его каждый понедельник как молебен можно зачитывать в каждом офисе!!!и может быть до многих дойдет что нужно работать, а не покорять фермы в контактах и одноклассах.Чтоу человека должна ыбть иедя из-за которой он с удовольствием будет проводить все выходные на рабочем месте!
Да уж!!!наши 8 прротив 20!!!
Это всеж забавно)))...
Ах какие туалетные кабинки веселые!!!
Мелкие упыри-ублюдки!!!За такое можно ыбло бы и в морду дать!!И даже девочке оператору - при этом снять как об её пустую голову разхерачить камеру!!!
Это не деморкатия и не свобода слова - это ублюдничество во всех проявлениях!!!
Харашо!!!Приятно!!!По рабочему!!!
Наверно сейчас самый популярный адреналиновый мост - это мост в Волгограде через Волгу: http://www.youtube.com/watch?v=YXUiwFmSRio
ОЧень приятная творческая атмосфера настраивающая на любовь к своей работе!
стыдухи мешок!!!
из крайности в крайность...
Наверно, все предпочитают зеленую остальным)
Офис-как офис...не больше ни меньше...