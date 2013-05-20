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ТЖ

Тимур Жаббаров

На сайте с 15 января 2008

Комментарии86
Темы0
Посты1
Коротко0
Офис недели (Москва): «Страна детей»

Интересно, а что с проектом сейчас происходит?

Москва может получить свое доменное имя.MOSCOW

бесполезная затея.

На линейке: Первоклассники о своем будущем

снимки прекрасные!

Строительство дороги через Химкинский лес остановлено

Дмитрий Анатольевич волевым решением запретил вырубку Химкинского леса. Только вот, что обидно, припозднился чуток - просеку уже подготовили. Сейчас погрозит пальчиком и новую трассу построят в русле действующего шоссе или железной дороги. А просека останется. Ну не пустовать же 60га земли в непосредственной близости от Москвы, в экологически чистом районе?! Напоминаю, что 1 га лесопарковой зоны в непосредственной близости к МКАД стоит около 2-5 млн. долларов в зависимости от условий. А тут еще и инвентаризация Лесного Кодекса так случайно вовремя подоспела.

Peace, Love & Light. Это-эко-жизнь!

на последней фотографии атмосферы конечно добавляет брошенная бутылка Coca-Cola

Red Espresso Bar

а еще там удобные красные кресла, прекрасный вид из окна, бесплатный wi-fi и розетки ;)

Море внутри

место действительно прекрасное. совершенно случайно вчера там очутился. и не менее случайно оказалось, что открыли его не совсем чужие люди.

шикарно там было вчера, в разгар грозы! с подветренной стороны опустили полог и ощущение веранды на небольшом теплоходике было завершенным!

Под седьмым небом

в принципе согласен с толпой возгласов - поток выбран не корректно.
в остальном за пост огромное спасибо, напомнили пару приятных ситуаций. и появилось желание кое-куда слетать )

«Пепси» против «Кока-Колы»

от этого соперничества выигрывают обе компании, поэтому собственно никаких проблем! ))

Серфинг. Бали. Инструкция

пост прекрасный! спасибо за информацию!

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