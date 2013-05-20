Тимур Жаббаров
На сайте с 15 января 2008
бесполезная затея.
снимки прекрасные!
Дмитрий Анатольевич волевым решением запретил вырубку Химкинского леса. Только вот, что обидно, припозднился чуток - просеку уже подготовили. Сейчас погрозит пальчиком и новую трассу построят в русле действующего шоссе или железной дороги. А просека останется. Ну не пустовать же 60га земли в непосредственной близости от Москвы, в экологически чистом районе?! Напоминаю, что 1 га лесопарковой зоны в непосредственной близости к МКАД стоит около 2-5 млн. долларов в зависимости от условий. А тут еще и инвентаризация Лесного Кодекса так случайно вовремя подоспела.
на последней фотографии атмосферы конечно добавляет брошенная бутылка Coca-Cola
а еще там удобные красные кресла, прекрасный вид из окна, бесплатный wi-fi и розетки ;)
место действительно прекрасное. совершенно случайно вчера там очутился. и не менее случайно оказалось, что открыли его не совсем чужие люди.
шикарно там было вчера, в разгар грозы! с подветренной стороны опустили полог и ощущение веранды на небольшом теплоходике было завершенным!
в принципе согласен с толпой возгласов - поток выбран не корректно.
в остальном за пост огромное спасибо, напомнили пару приятных ситуаций. и появилось желание кое-куда слетать )
от этого соперничества выигрывают обе компании, поэтому собственно никаких проблем! ))
пост прекрасный! спасибо за информацию!
Интересно, а что с проектом сейчас происходит?