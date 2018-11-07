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Наталья Васенкова

На сайте с 5 ноября 2014

Комментарии119Темы9Посты2164
Коротко0
Зов джунглей: Как горожане превращают квартиры в сады

Аня красивая! 

То жижа липкая, то камень

Аплодисменты! 

Проект недели: Обновлённый Апраксин двор

спасибо, поправили!

Кафе Biblioteka на Невском, кто дизайнер?

http://www.the-village.ru/village/food/restaurants/125367-novoe-mesto-gid-po-biblioteka Вы можете узнать это здесь :)

В окно залетела больная птичка. help!

да, это стриж.

попробуйте покормить детским пюре из индейки - из пипетки нужно капать в зоб, при этом другой рукой держать открытым клюв. 

злаковыми не кормить

На ночь глядя: 12 проектов подсветки Главного штаба

Кисоньку хочу!

Где искать сообщников для аренды квартиры в Питере? UPD Ищу соседей

В Мужвузовский студгородок действительно не стоит...

Рестораны Санкт-Петербурга на крыше

Егор, посмотрите вот здесь :) http://www.the-village.ru/village/food/restaurants/114713-letnie-terrasy-chast-vtoraya

Где искать сообщников для аренды квартиры в Питере? UPD Ищу соседей

Никто не хочеть снять со мной эту квартиру? http://thelocals.ru/rooms/1392

Я ездила её смотреть сегодня, действительно очень милая и просторная! Можно даже на троих, если вы пара. Единственное но: будет 50%-ная комиссия :-((

Мой телефон для связи: +7-963-346-78-05