Наталья Васенкова
На сайте с 5 ноября 2014
То жижа липкая, то камень
Аплодисменты!
Проект недели: Обновлённый Апраксин двор
спасибо, поправили!
Кафе Biblioteka на Невском, кто дизайнер?
http://www.the-village.ru/village/food/restaurants/125367-novoe-mesto-gid-po-biblioteka Вы можете узнать это здесь :)
В окно залетела больная птичка. help!
да, это стриж.
попробуйте покормить детским пюре из индейки - из пипетки нужно капать в зоб, при этом другой рукой держать открытым клюв.
злаковыми не кормить
На ночь глядя: 12 проектов подсветки Главного штаба
Кисоньку хочу!
Где искать сообщников для аренды квартиры в Питере? UPD Ищу соседей
В Мужвузовский студгородок действительно не стоит...
Где искать сообщников для аренды квартиры в Питере? UPD Ищу соседей
Никто не хочеть снять со мной эту квартиру? http://thelocals.ru/rooms/1392
Я ездила её смотреть сегодня, действительно очень милая и просторная! Можно даже на троих, если вы пара. Единственное но: будет 50%-ная комиссия :-((
Мой телефон для связи: +7-963-346-78-05
Аня красивая!