вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии3
Темы0
Посты1
Коротко0
AI

Andrey Ivashurov

На сайте с 7 июля 2009

Комментарии3
Темы0
Посты1
Коротко0
Первый раз в Стокгольме. Посоветуйте что и как

Стокгольмскую карточку брать стоит, это не только бесплатный вход во все интересные музеи, но и бесплатный проезд на любом транспорте, а это очень удобно и выгодно, особенно если планируете много перемещаться. Добраться до центра удобнее и быстрее всего на экспрессе, он идёт меньше двадцати минут, но при этом достаточно много стоит (130 SEK за льготный для молодёжи до 26, кажется, лет, и 260 за полный). Маршруты транспорта очень удобно смотреть в Google Maps, они расписаны для каждого вида отдельно и по времени очень точно показывают, сколько придётся добираться. Бесплатный WiFi можно найти возле каждого магазина 7-11 (Seven Eleven), если вдруг заблудитесь и нужно будет срочно посмотреть своё местоположение на карте. Из музеев очень советую Fotografiska, Moderna Museet, Skansen и, конечно же, в первую очередь Vasa. 

Перекусить вкусно и недорого можно в различных "кебабных", им вполне можно доверять, но из ресторанов и кафе очень понравились Vapiano и Vigarda Barbeque. 

Если есть ещё какие-то вопросы -- пишите, постараюсь ответить. Удачной поездки!

Первый раз в Стокгольме. Посоветуйте что и как

Спасибо! Про бесплатный wi-fi это очень полезное замечание. Остальные вопросы отправлю в личку, если не возражаете.

Первый раз в Стокгольме. Посоветуйте что и как

Конечно, пишите :)