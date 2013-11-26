Andrey Ivashurov
На сайте с 7 июля 2009
Первый раз в Стокгольме. Посоветуйте что и как
Спасибо! Про бесплатный wi-fi это очень полезное замечание. Остальные вопросы отправлю в личку, если не возражаете.
Первый раз в Стокгольме. Посоветуйте что и как
Конечно, пишите :)
Стокгольмскую карточку брать стоит, это не только бесплатный вход во все интересные музеи, но и бесплатный проезд на любом транспорте, а это очень удобно и выгодно, особенно если планируете много перемещаться. Добраться до центра удобнее и быстрее всего на экспрессе, он идёт меньше двадцати минут, но при этом достаточно много стоит (130 SEK за льготный для молодёжи до 26, кажется, лет, и 260 за полный). Маршруты транспорта очень удобно смотреть в Google Maps, они расписаны для каждого вида отдельно и по времени очень точно показывают, сколько придётся добираться. Бесплатный WiFi можно найти возле каждого магазина 7-11 (Seven Eleven), если вдруг заблудитесь и нужно будет срочно посмотреть своё местоположение на карте. Из музеев очень советую Fotografiska, Moderna Museet, Skansen и, конечно же, в первую очередь Vasa.
Перекусить вкусно и недорого можно в различных "кебабных", им вполне можно доверять, но из ресторанов и кафе очень понравились Vapiano и Vigarda Barbeque.
Если есть ещё какие-то вопросы -- пишите, постараюсь ответить. Удачной поездки!