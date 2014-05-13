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Александр Уржанов

На сайте с 13 февраля 2015

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Михаил Хромов о плачевном настоящем и радужном будущем пригородных электричек

Схема, которую они не хотят менять, если что, выглядит вот так. От Киевской до Таганки как от Бутова до Тулы:

Novogireevo Calling: Александр Уржанов о новом самиздате

Отправляйте почтовый адрес на babosikisukababosiki@bel-ami.org, вышлем вам журнал после 8 марта (и революции).

Михаил Хромов о плачевном настоящем и радужном будущем пригородных электричек

И? Предлагаете в реальном масштабе, на физической карте? На схематических картах всегда так.

Михаил Хромов о плачевном настоящем и радужном будущем пригородных электричек

Ну, например, посмотрите, как это здесь реализовано:

http://www.firstgreatwestern.co.uk/~/media/PDF/Routemaps/SC2-FGW-OTHER-TOCS.ashx

Масштаб тоже искажён в лондонской части, но всё равно понятно, что на самом деле далеко, а что близко. Выход-то простой — не объединять со схемой метро, а показывать пересадки на станции там, где они есть. Я уж не говорю о том, как это свёрстано — это ж полный ад.

Михаил Хромов о плачевном настоящем и радужном будущем пригородных электричек

да, ладно, то что по вашей ссылке тоже тот ещё адок