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Александр Уржанов
На сайте с 13 февраля 2015
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Михаил Хромов о плачевном настоящем и радужном будущем пригородных электричек
И? Предлагаете в реальном масштабе, на физической карте? На схематических картах всегда так.
Михаил Хромов о плачевном настоящем и радужном будущем пригородных электричек
Ну, например, посмотрите, как это здесь реализовано:
http://www.firstgreatwestern.co.uk/~/media/PDF/Routemaps/SC2-FGW-OTHER-TOCS.ashx
Масштаб тоже искажён в лондонской части, но всё равно понятно, что на самом деле далеко, а что близко. Выход-то простой — не объединять со схемой метро, а показывать пересадки на станции там, где они есть. Я уж не говорю о том, как это свёрстано — это ж полный ад.
Михаил Хромов о плачевном настоящем и радужном будущем пригородных электричек
да, ладно, то что по вашей ссылке тоже тот ещё адок
Схема, которую они не хотят менять, если что, выглядит вот так. От Киевской до Таганки как от Бутова до Тулы: