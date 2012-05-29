вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии6
Темы0
Посты1
Коротко0
ВТ

Ваня Третьяков

На сайте с 13 июля 2009

Комментарии6
Темы0
Посты1
Коротко0
В парке Горького отметили День пограничника

Я там был тогда (не знал что такой день).Был адский ужас!Чувство было как будто ничего в парке не менялось, с тех (2 года назад, например) пор.Всё закрыто, казалось что конец света случился и никого кроме этих ... не осталось на Земле!А когда я шёл в парк на меня напал жирный, пьяный "погран", начал выталкивать меня на дорогу и говорить: "Чё?! Страшно? А в меня стреляли!!!" И продолжал дубасить меня.

Спасибо, что живой...

Медово-имбирный пирог

Я не пробовал,но мне кажется что тоже должно получится вкусно!=)

Медово-имбирный пирог

Размалывать

Медово-имбирный пирог

Тесто должно получится густое,если вы считаете что тесто получилось жидкое,добавте ещё муки.Но у меня получилось однажды жидкое и пирог получился такой же на вкус.

Медово-имбирный пирог

В специях имбирь.

Медово-имбирный пирог

Мне очень понравился!
Сегодня приготовил,сегодня же и съели!