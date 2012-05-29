Ваня Третьяков
На сайте с 13 июля 2009
Медово-имбирный пирог
Я не пробовал,но мне кажется что тоже должно получится вкусно!=)
Медово-имбирный пирог
Размалывать
Медово-имбирный пирог
Тесто должно получится густое,если вы считаете что тесто получилось жидкое,добавте ещё муки.Но у меня получилось однажды жидкое и пирог получился такой же на вкус.
Медово-имбирный пирог
В специях имбирь.
Медово-имбирный пирог
Мне очень понравился!
Мне очень понравился!
Сегодня приготовил,сегодня же и съели!
Я там был тогда (не знал что такой день).Был адский ужас!Чувство было как будто ничего в парке не менялось, с тех (2 года назад, например) пор.Всё закрыто, казалось что конец света случился и никого кроме этих ... не осталось на Земле!А когда я шёл в парк на меня напал жирный, пьяный "погран", начал выталкивать меня на дорогу и говорить: "Чё?! Страшно? А в меня стреляли!!!" И продолжал дубасить меня.
Спасибо, что живой...