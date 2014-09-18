Василий Мунтян
На сайте с 25 сентября 2012
Алексей, взял бы лучше мой конструктор :) У нас тканей больше, цены ниже, конструктор проще и не так сильно глючит!
Ребята, у вас такие большие кнопки "ЧИТАТЬ", но нажать на них нельзя. Ссылки не вставлены. Не удобно. )
Полностью с Вами согласен. Действительно многие гуру, если так можно выразиться, придерживаются именно такого мнения. Деминг писал, что с человеком надо работать, работать и еще раз работать, но в конечном итоге - расставаться, если ничего не получается. Вспомнить Тони Шея! Они три недели тестируют кандидата, а потом предлагают 4 тыс дол просто так, которые он может взять и не работать в Zappos. Коллинз и многие другие пишут, что сначала надо сформировать команду, а потом двигаться дальше.
Интернет-ателье "Рубашка на заказ".
Иногда прошу Вас в про нас написать. )
Затруднение в том, что мы не можем решить в каком направлении нам вести, даже не блог, а для начала страницу на Facebook. Мы продаем рубашки по индивидуальным меркам, все оформление через Интернет. Какой интересный контент мы можем дать? Мода, стиль, одежда, Интернет, online retail, бизнес? Темы в голову приходят разные, но правильной среди ни пока нет.
На эту тему хорошая книга есть "Контент-маркетинг". К сожалению, для себя и своего бизнеса, я так и не смог решить "как правильно" и "нужно ли вообще".
Рабочая тетрадь на столе, Dropbox, Evernote и голова, которая пока еще все помнит. )))
Вместо того, чтобы развиваться, нам как всегда надо что-то органичить! Неожиданно, что это Хартман.
Первого! Главное, чтобы глаза горели. Это черта характера. Особенно в провинции, откуда многие давно уехали в большие города. Конечно, есть таланты, которые могут обмануть на собеседовании и подделать этот блеск в глазах, но на деле сразу проявится.
Третьего! Под проект или сложную задачу. Кто уходит от конкурента будучи проффесионалом сразу выглядит сомнительно. Раз ты так хорош, то зачем уходишь?
Второй! Никогда!
У нас похожая ситуация.
1. Приходит куча халявщиков, редко кто из них возвращается.
2. Твои же постоянные клиенты, кто и так бы купил за полную стоимость накупят себе купонов. Теряешь деньги.
3. Группон платит очень не сразу, остальные получше.
4. Не разу не получалось заработать на акции. Всегда в ноль. Слишком кабальны требования купонаторов. Надо иметь огромную наценку.
вот вот :) правда расставаться, лично для меня, очень тяжело. принять такое решение бесповоротное. Хотя вот недавно читал другую позицию, что нет плохих людей, просто если человек неэффективен и недоволен, он просто не на своем месте в компании, что плохих сотрудников не бывает. спорно конечно
Каков Ваш бизнес и в чём заключались затруднения?
Помню ваш сервис. Это не вы были в бизнес-секретах?
Насчет тем для блога или фейсбука. Мне кажется, что в вашем случае, якорных момента может быть два: образовательный (наши люди ни черта не понимают в рубашках. поверьте мне :), и собственно "кухня". "Кухня" всегда интересна и чем больше вы про себя рассказываете и идете на контакт, тем лучше.
Ну а остальные темы, что озвучили, можно подмешивать, без перегибов. и будет мне, кажется очень хорошо. :)
Василий, совершенно согласна с Евгением - "кухня" должна быть интересна читателям (особенно если этот контент хорошо подавать). В России, насколько я знаю, почти не развито направление индивидуального пошива (поэтому не помешало бы ознакомить людей)). Можно было бы давать тематически сами продукты (картинка + добротное описание). Например, "Какую рубашку для свадьбы/какую лучше для похорон", "Винтаж", ретро и т.д. Плюс, я думаю, можно было бы добавить проблемной тематики - красивую, качественную одежду с намеком на индивидуальность обычно приходится заказывать за рубежом. Проблемы вкуса, кстати, можно бесконечно обсуждать. Вкусы граждан разных стран, этикет и так далее. Варианты есть, главное -вкусно оформить
Еще я бы попыталась сделать что-то вроде сравнительных красочных коллажей иногда "Рубашка масс производства"/ Рубашка индивидуальная" (и серия картинок на эту тему (массовое и индивидуальное) Серия остроумных картинок с какими-то ненавязчивыми фактами о качестве продукции, например. Пока в голову лезет пошлое сравнение типа "девушка массовая и девушка индивидуальная", но можно
придумать и хорошее))
Спасибо за мнение! Да, в БС у Олега Анисимова я был. )
Спасибо! Будем пробовать.
Vasiliy, понятие правильного контента Вы сможете выявить только спустя месяцы работы на Ваших страничках в социальных сетях. Только, начав делать, Вы сможете понять, что интересно Вашей ЦА и что вызывает наибольший отклик. В процессе работы, начиная лучше узнавать свою аудиторию, к Вам будут постоянно приходить новые идеи. Также можно спрашивать у подписчиков страничек, что им интересно. Главное в целом придерживаться тематики Вашего бизнеса, если у Вас пошив рубашек - то это мода, стиль, советы по подборке аксессуаров и т.д.
И это должен быть как развлекательный и полезный контент, так и информационный - именно про Вашу продукцию, выгодные предложения, акции и т.д. Я предпочитаю старый добрый принцип Парето: 80% развлекательный, 20% - рекламный.
Спасибо, Анастасия!