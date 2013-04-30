Юля Чай
На сайте с 21 января 2008
Эксперимент The Village: Какой транспорт в Петербурге быстрее
очень полезный и наглядный эксперимент. спасибо
С 11 апреля в Доме Бенуа открывают курс «Маленькие бюджеты. Короткие сроки. Или как открыть демократичный бар в Петербурге?». Подробности здесь можно прочитать http://centrbenua.ru/
В Петербурге пройдет международный День без мяса
В 17.00 призывать людей в этот день отказаться от мяса не поздновато ли уже?
Чёрно-белое искусство в Rizzordi Art Foundation
Адрес лофта Rizzordi Art Foundation
Адрес лофта Rizzordi Art Foundation
ул.Курляндская 49. От ст метро Нарвская ходят бесплатные маршрутки.
Главное на неделе: с 20 по 26 июня (Петербург)
Насыщенная будет неделя
Новое место: Fresh Point (Петербург)
wok уже поперек горла. а вот суп томатный с имбирем за 105 р еще поискать.
Эксперимент The Village: Какой транспорт в Петербурге быстрее
в каком месте он наглядный!
в каком месте он наглядный!
эксперемент провален, после того как посадили девку на вел!
полный провал и позор
Про разноцветные вантузы - смешнее всего)))))