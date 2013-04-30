вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии16
Темы0
Посты2
Коротко0
Ю

Юля Чай

На сайте с 21 января 2008

Комментарии16
Темы0
Посты2
Коротко0
Квартира недели (Петербург)

Про разноцветные вантузы - смешнее всего)))))

Эксперимент The Village: Какой транспорт в Петербурге быстрее

очень полезный и наглядный эксперимент. спасибо

С 11 апреля в Доме Бенуа открывают курс «Маленькие бюджеты. Короткие сроки. Или как открыть демократичный бар в Петербурге?». Подробности здесь можно прочитать http://centrbenua.ru/

Планы на весну: 6 новых кафе-баров Петербурга

ура!

В Петербурге пройдет международный День без мяса

В 17.00 призывать людей в этот день отказаться от мяса не поздновато ли уже?

Чёрно-белое искусство в Rizzordi Art Foundation

Адрес лофта Rizzordi Art Foundation
ул.Курляндская 49. От ст метро Нарвская ходят бесплатные маршрутки.

Новое место: ресторан летней кухни «Восадули» (Петербург)

выглядит!

Главное на неделе: с 20 по 26 июня (Петербург)

Насыщенная будет неделя

Новое место: Fresh Point (Петербург)

wok уже поперек горла. а вот суп томатный с имбирем за 105 р еще поискать.

Эксперимент The Village: Какой транспорт в Петербурге быстрее

в каком месте он наглядный!
эксперемент провален, после того как посадили девку на вел!
полный провал и позор

Загрузить ещё