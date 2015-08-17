Таня Решетник
На сайте с 16 декабря 2013
У нас был материал на эту тему: http://www.the-village.ru/village/service-shopping/service-shopping/134685-floatint_moscow
Очень жду рецепт колечек кальмара с чесночными чипсами и перцем чили! Они супер :) Как и всё остальное там.
Так расскажите же нам, где работают эти мастера. Возможно, это будет кому-то полезно.
Виппер "Введение в историческое изучение искусства", ибо основы основ. Плюс десятитомник "малая история искусств" издательства "Искусство". Правда, современное искусство там не рассматривается.
если хочется чего-то более поверхностного или конкретного, то есть замечательные книжки издательства Taschen, на англ и русском языке, про отдельних удржников или худ направления.
Я искусствовед.
Простите, но зачем кому-то что-то доказывать? Я брюнетка, я не пью молоко, я не ем мясо, я не ношу розовые вещи... И точка. Это мой осознанный (или подсознательный) выбор, с какой стати я должна давать какие-то разъяснения?
прав тот человек, который в своей правоте уверен и не нуждается в дискуссиях.
Вааааааау
но может поделиться своим мнением...
отличный, кстати, только вопросов еще больше появилось)
Все есть в контакте.Там и портфолио работ.
http://vk.com/wildcat_tattoo
http://www.wildcat.ru
Александр Огнев.
Стрелок ? Видна рука мастера
Ура!