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Комментарии275Темы2Посты1010Коротко10
ТР

Таня Решетник

На сайте с 16 декабря 2013

Комментарии275Темы2Посты1010Коротко10
Где есть и пить в Стокгольме

Ура! 

Флоатинг. Годнота?

У нас был материал на эту тему: http://www.the-village.ru/village/service-shopping/service-shopping/134685-floatint_moscow

«Китайские новости»

Очень жду рецепт колечек кальмара с чесночными чипсами и перцем чили! Они супер :) Как и всё остальное там.

7 тату-студий

Так расскажите же нам, где работают эти мастера. Возможно, это будет кому-то полезно.

Книги по истории искусства

Виппер "Введение в историческое изучение искусства", ибо основы основ. Плюс десятитомник "малая история искусств" издательства "Искусство".  Правда, современное искусство там не рассматривается. 

если хочется чего-то более поверхностного или конкретного, то есть замечательные книжки издательства Taschen, на англ и русском языке, про отдельних удржников или худ направления.

Культурологи и что они из себя представляют

Я искусствовед.

Как и почему я стал вегетарианцем

Простите, но зачем кому-то что-то доказывать? Я брюнетка, я не пью молоко, я не ем мясо, я не ношу розовые вещи... И точка. Это мой осознанный (или подсознательный) выбор, с какой стати я должна давать какие-то разъяснения?

прав тот человек, который в своей правоте уверен и не нуждается в дискуссиях.

Вещи недели: 22 шерстяных свитера

Вааааааау

Как и почему я стал вегетарианцем

но может поделиться своим мнением...

Флоатинг. Годнота?

отличный, кстати, только вопросов еще больше появилось)

7 тату-студий

Все есть в контакте.Там и портфолио работ.

7 тату-студий

http://vk.com/wildcat_tattoo

http://www.wildcat.ru

Александр Огнев.

7 тату-студий

Стрелок ? Видна рука мастера

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