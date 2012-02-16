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JU

Julia Us

На сайте с 21 октября 2007

Комментарии88
Темы0
Посты1
Коротко0
Внешний вид: Игорь Шмелёв, видеодизайнер

Ну а кепка, кепка откуда???

Внешний вид: Анна Орлова, видеопродюсер

Не работает ссылка на тумблер. Ань, а как же feels like?(

Онлайн-репортаж: День выборов в Москве

Студентам МГУ по факту не дают голосовать не смотря на http://lenta.ru/news/2011/12/02/students/

Сор из избы: 4 московских скандала

История с КМ20 по ОРТ недавно освещалась.

Метроша может стать официальным символом метрополитена

Ну и имя.

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Вчера перешла от "Атланта" к "Мы - живые".

Место вакантно: 12 новых профессий

Не знала названий "коучер" и "агент влияния".

Шесть пляжей в черте города, где можно купаться

Фотография не располагающая к купанию.)

Кто такие випстеры?

После такой статьи пост материалы уже завтра будут.

Дайте жалобную книгу

Фэмили несколько выбивается.

Кто такие випстеры?

а кто эта девушка на картинке?

Кто такие випстеры?

Это Маша Дрокова, ведущая "Живой среды" на Russia.ru, у них недавно была программа про хипстеров.

Кто такие випстеры?

это пиздец

Кто такие випстеры?

да уж, телевидение медленно реагирует. в то время, как хипстеры появились года 3-4 назад массово, сам термин появился в конце 2008, и уже появились "випстеры", на телевидении только в середине 2010 заговорили про хипстеров.

Кто такие випстеры?

ничего, приноровятся.
у них тоже проблемы с сюжетами и с рейтингами.

Кто такие випстеры?

4 года назад Дрокова была еще махонькай =)

Кто такие випстеры?

как же я люблю ваши комментарии! (и картинки) :)

Кто такие випстеры?

устрашающая фамилия

Кто такие випстеры?
комментарий удалён
Кто такие випстеры?

чтобы картина была полной - послушайте ее голос и произношение, а также посмотите на похозамазанные прыщи - "удивительное в кадре".

Кто такие випстеры?

я смотрела одну их передачу (по работе, не по своему желанию) - девушка не произвела впечатление интеллектуала. к сожалению, на Russia.ru нет способа сотавлять комментарии к передачам - думаю, это единственная причина, по которой она присутствует в эфире.

Кто такие випстеры?

она нашистка, т.ч. интеллект искать бесполезно

Кто такие випстеры?

как ведущая она вата

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

"Источник" еще прочитайте

Онлайн-репортаж: День выборов в Москве

что за бред, мы сегодня всей общагой в очереди стояли и проголосовали

Внешний вид: Анна Орлова, видеопродюсер

Юля, поправили, спасибо!

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