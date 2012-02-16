Julia Us
На сайте с 21 октября 2007
Не работает ссылка на тумблер. Ань, а как же feels like?(
Студентам МГУ по факту не дают голосовать не смотря на http://lenta.ru/news/2011/12/02/students/
История с КМ20 по ОРТ недавно освещалась.
Вчера перешла от "Атланта" к "Мы - живые".
Не знала названий "коучер" и "агент влияния".
Фотография не располагающая к купанию.)
Фэмили несколько выбивается.
а кто эта девушка на картинке?
Это Маша Дрокова, ведущая "Живой среды" на Russia.ru, у них недавно была программа про хипстеров.
это пиздец
да уж, телевидение медленно реагирует. в то время, как хипстеры появились года 3-4 назад массово, сам термин появился в конце 2008, и уже появились "випстеры", на телевидении только в середине 2010 заговорили про хипстеров.
ничего, приноровятся.
у них тоже проблемы с сюжетами и с рейтингами.
4 года назад Дрокова была еще махонькай =)
как же я люблю ваши комментарии! (и картинки) :)
устрашающая фамилия
чтобы картина была полной - послушайте ее голос и произношение, а также посмотите на похозамазанные прыщи - "удивительное в кадре".
я смотрела одну их передачу (по работе, не по своему желанию) - девушка не произвела впечатление интеллектуала. к сожалению, на Russia.ru нет способа сотавлять комментарии к передачам - думаю, это единственная причина, по которой она присутствует в эфире.
она нашистка, т.ч. интеллект искать бесполезно
как ведущая она вата
"Источник" еще прочитайте
что за бред, мы сегодня всей общагой в очереди стояли и проголосовали
Юля, поправили, спасибо!
Ну а кепка, кепка откуда???