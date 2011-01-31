Надя Моисеева
На сайте с 17 июля 2009
Стекло не может треснуть при такой температуре, считается что солнце может нагреть конструкцию до 100С, так что все материалы, используемые при строительстве должны испытываться при температуре 100С. Это я как инженер материалловед говорю. Поэтому все эти растрескивания конструкций и стекол связаны с применением неподходящих материаллов, ну или с получением подходящих откатов.
а в какое время там лучше всего отдыхать, чтоб и не оч жарко, и народу не много было?
Лошак, Вы мой кумир с детства!!!!!!
Че это пьяных никто не возит? Как же им то домой добираться?
Когда отдыхала в Армении видела как там готовят пахлаву. Так это целый ритуал. Тесто не раскатывают, а растягивают несколько человек. Слоев, конечно, намного больше. И никаких взбитых белков к орехам не добавляют. И мед, мед, мед..... прям чтоб по рукам тек, когда надкусываешь Ну и традиционный орешек сверху. Вот это была пахлава. Больше я такой пахлавы нигде не ела.
Еще был классный магазин "Армения" жалко закрыл, очень он мне нравился. Хотя ничего не знаю насчет его исторической ценности.
Да кто там что испытывал то? Денег вложили и сказали "Стройте, ребята!". Да и вообще при постройке этих громадин, насколько я знаю, использовались технологии фундамента как на Манхеттене, при этом никто не учитывал, что в Нью-Йорке почва скалистая, а Москва вся на плывунах и пустотах.
Да ну!!! Ну и на что ж по Вашему сваи сажают? в никуда чтоль??
Так треснуло стекло не от температуры скорее, а от напряжений возникших в результате теплового расширения. Зимой у нас -30` летом +30`, стекло большое, вот и не рассчитали.
Согласен, я так заднего стекла лишился в машине, поставил ее на недельку на солнышке и даже не открывал. а до этого сыро было )))
как инженер, представь, что стекло нагревается и расширяется, и если не учесть допуски и монтировать стекло, миллиметр в миллиметр, в жесткую рамную конструкцию, то вполне может себе лопнуть.
А если я рис размолю в блендере это будет считаться рисовой мукой?