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НМ

Надя Моисеева

На сайте с 17 июля 2009

Комментарии8
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Посты1
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Рисовое шоколадное печенье

А если я рис размолю в блендере это будет считаться рисовой мукой?

Из-за жары лопаются стекла Москва-Сити

Стекло не может треснуть при такой температуре, считается что солнце может нагреть конструкцию до 100С, так что все материалы, используемые при строительстве должны испытываться при температуре 100С. Это я как инженер материалловед говорю. Поэтому все эти растрескивания конструкций и стекол связаны с применением неподходящих материаллов, ну или с получением подходящих откатов.

Якин бросил свою мымру и едет со мною в Гагры

а в какое время там лучше всего отдыхать, чтоб и не оч жарко, и народу не много было?

«Большой город» выходит на СТС

Лошак, Вы мой кумир с детства!!!!!!

«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»

Че это пьяных никто не возит? Как же им то домой добираться?

Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть)

Когда отдыхала в Армении видела как там готовят пахлаву. Так это целый ритуал. Тесто не раскатывают, а растягивают несколько человек. Слоев, конечно, намного больше. И никаких взбитых белков к орехам не добавляют. И мед, мед, мед..... прям чтоб по рукам тек, когда надкусываешь Ну и традиционный орешек сверху. Вот это была пахлава. Больше я такой пахлавы нигде не ела.

Старинные магазины Москвы

Еще был классный магазин "Армения" жалко закрыл, очень он мне нравился. Хотя ничего не знаю насчет его исторической ценности.

Из-за жары лопаются стекла Москва-Сити

Да кто там что испытывал то? Денег вложили и сказали "Стройте, ребята!". Да и вообще при постройке этих громадин, насколько я знаю, использовались технологии фундамента как на Манхеттене, при этом никто не учитывал, что в Нью-Йорке почва скалистая, а Москва вся на плывунах и пустотах.

Из-за жары лопаются стекла Москва-Сити

Да ну!!! Ну и на что ж по Вашему сваи сажают? в никуда чтоль??

Из-за жары лопаются стекла Москва-Сити

Так треснуло стекло не от температуры скорее, а от напряжений возникших в результате теплового расширения. Зимой у нас -30` летом +30`, стекло большое, вот и не рассчитали.

Из-за жары лопаются стекла Москва-Сити

Согласен, я так заднего стекла лишился в машине, поставил ее на недельку на солнышке и даже не открывал. а до этого сыро было )))

Из-за жары лопаются стекла Москва-Сити

как инженер, представь, что стекло нагревается и расширяется, и если не учесть допуски и монтировать стекло, миллиметр в миллиметр, в жесткую рамную конструкцию, то вполне может себе лопнуть.