Таня Перепелкина
На сайте с 21 июля 2009
Новое место: Винный бар Vinostudia
Хорошее место, мне нравится – просто, классно и цены ласковые. Индейка с печеным ревенем и фруктовым соусом – очень вкусно, рекомендую.
Время есть: Каких форматов кафе не хватает в Петербурге?
Отличная статья, спасибо!
Новое место: Marketplace
напоминает vapiano.
Проекты участников марафона «Делай сам»
Так и город станет лучше.
Ночной рейс: Волонтёры и бездомные автобуса «Ночлежка»
Вот это реально круто! Спасибо за пост!
Квартира недели (Петербург)
матрица
Новое место (Петербург): Кафе-бар Artek
Отличное место! Ребята молодцы!
Книжный мир: 5 новых книжных магазинов в Петербурге
Да, места действительно замечательные! Единственное, магазин "Все свободны" уже достаточно обустроен как книжками, так и прочими радостями жизни. Вот их сайт: http://vse-svobodny.com/
Новое место: Marketplace
да, у меня тоже возникла такая ассоциация.
Чудесная Нино!