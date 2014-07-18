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Таня Перепелкина

На сайте с 21 июля 2009

Комментарии11
Темы0
Посты12
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Нина Квасняк, менеджер по связям с общественностью

Чудесная Нино! 

Новое место: Винный бар Vinostudia

Хорошее место, мне нравится – просто, классно и цены ласковые. Индейка с печеным ревенем и фруктовым соусом – очень вкусно, рекомендую.

Время есть: Каких форматов кафе не хватает в Петербурге?

Отличная статья, спасибо!

Новое место: Marketplace

напоминает vapiano.

Проекты участников марафона «Делай сам»

Так и город станет лучше.

Ночной рейс: Волонтёры и бездомные автобуса «Ночлежка»

Вот это реально круто! Спасибо за пост!

Квартира недели (Петербург)

матрица

Новое место (Петербург): Кафе-бар Artek

Отличное место! Ребята молодцы!

Книжный мир: 5 новых книжных магазинов в Петербурге

Да, места действительно замечательные! Единственное, магазин "Все свободны" уже достаточно обустроен как книжками, так и прочими радостями жизни. Вот их сайт: http://vse-svobodny.com/

Лучший город на земле: документальный фильм о Москве

трогает.

Новое место: Marketplace

да, у меня тоже возникла такая ассоциация.