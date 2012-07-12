Катя Пригара
На сайте с 30 января 2008
в кондитерских Сладкоежка не очень уютно, но, по-моему, вкуснее тортов нигде нет
боюсь, что фестиваль в москве вряд ли будет хоть чем-то похож на то, что проходит, например, в dolores park в сан-франциско, но все равно очень интересно
анонсы событий можно и на lam'е посмотреть, а вот рецензии на новые рестораны и магазины...
только вот практического смысла от схем в таком качестве маловато.
вы бы приложили бы хоть ссылки на большее разрешение к каждой
проспект ветеранов самая перегруженная станция в городе, 190 тысяч в день, но при этом до 2020 года даже в планах нет продлевать красную линию вниз (
я сегодня как раз думала про наше метро. почти на все мои вопросы ответили, остался только один - сколько поездов во всем городе)
спасибо большое, очень полезно и инетересно)
просто и мило) у них много симпатичных ребят.
В настояще время эксплуатируются вагоны серий Е, Ем, Ема, Емх, Ем-501, Ема-502, Емх-503, 81-714, 81-717, 81-717.5, 81-714.5, 81-717.5М, 81.714.5М, 81-540, 81-541,
также существуют пока опытные модификации: 81-540.1, 81-541.1
В основном, конечно местного, питеpского пpоизводства, т.е. "егоpовские", но есть и несколько мытищинских:
50 вагонов типа Е
17 вагонов типа Ем
12 вагонов типа Ема
10 вагонов типа Емх
7 вагонов типа 81-714
2 вагона типа 81-717
Итого - 98 вагонов.
Это 2001 год.
98? как вы себе представляете эт? сама на свой вопрос нашла ответ: подвижной состав представлен 1 481 вагоном (википедия)
http://www.metrotashkent.narod.ru/metrofan_by_ru/faq3.htm
вот тут написано. Может с 2001 года закупили)
А на официальном сайте Петербургского метро, вообще про количество вагонов не написали.
надо идти в музей.
смотрела смотрела и не нашла(
Уже неприлично комментировать, но, это идея! Дада! Ведь LAM читают больше человек, чем покупают Афишу.
А еще в Сан Франциско есть Community Farm - целый блок на месте снесенного съезда с дороги почти в центре города.
http://www.hayesvalleyfarm.com