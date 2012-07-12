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КП

Катя Пригара

На сайте с 30 января 2008

Комментарии28
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Идеи для города: Парки на автостоянках в Сан-Франциско

А еще в Сан Франциско есть Community Farm - целый блок на месте снесенного съезда с дороги почти в центре города.
http://www.hayesvalleyfarm.com

Гид по Петербургским кондитерским

в кондитерских Сладкоежка не очень уютно, но, по-моему, вкуснее тортов нигде нет

Осенью в Москве пройдет фермерский фестиваль Slow Food

боюсь, что фестиваль в москве вряд ли будет хоть чем-то похож на то, что проходит, например, в dolores park в сан-франциско, но все равно очень интересно

В Петербурге больше не будет «Афиши»

анонсы событий можно и на lam'е посмотреть, а вот рецензии на новые рестораны и магазины...

Подземка Стокгольма

был уже такой пост http://www.lookatme.ru/flows/evropa/posts/60471-stokgolmskiy-metropoliten

Не потеряться в чужом городе. Карты метро

только вот практического смысла от схем в таком качестве маловато.
вы бы приложили бы хоть ссылки на большее разрешение к каждой

Петербургское метро, от и до!

проспект ветеранов самая перегруженная станция в городе, 190 тысяч в день, но при этом до 2020 года даже в планах нет продлевать красную линию вниз (

Петербургское метро, от и до!

я сегодня как раз думала про наше метро. почти на все мои вопросы ответили, остался только один - сколько поездов во всем городе)

Хельсинки – not a 24-hours city

спасибо большое, очень полезно и инетересно)

Хельсинки – LOOKS

просто и мило) у них много симпатичных ребят.

Петербургское метро, от и до!

В настояще время эксплуатируются вагоны серий Е, Ем, Ема, Емх, Ем-501, Ема-502, Емх-503, 81-714, 81-717, 81-717.5, 81-714.5, 81-717.5М, 81.714.5М, 81-540, 81-541,
также существуют пока опытные модификации: 81-540.1, 81-541.1
В основном, конечно местного, питеpского пpоизводства, т.е. "егоpовские", но есть и несколько мытищинских:
50 вагонов типа Е
17 вагонов типа Ем
12 вагонов типа Ема
10 вагонов типа Емх
7 вагонов типа 81-714
2 вагона типа 81-717
Итого - 98 вагонов.

Это 2001 год.

Петербургское метро, от и до!

98? как вы себе представляете эт? сама на свой вопрос нашла ответ: подвижной состав представлен 1 481 вагоном (википедия)

Петербургское метро, от и до!


http://www.metrotashkent.narod.ru/metrofan_by_ru/faq3.htm

вот тут написано. Может с 2001 года закупили)

Петербургское метро, от и до!

А на официальном сайте Петербургского метро, вообще про количество вагонов не написали.

http://metro.spb.ru/23.html

надо идти в музей.

Подземка Стокгольма

смотрела смотрела и не нашла(

В Петербурге больше не будет «Афиши»

Уже неприлично комментировать, но, это идея! Дада! Ведь LAM читают больше человек, чем покупают Афишу.

В Петербурге больше не будет «Афиши»
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