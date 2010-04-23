вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии5
Темы0
Посты1
Коротко0
А

Адель

На сайте с 24 июля 2009

Комментарии5
Темы0
Посты1
Коротко0
«Ночные» в Санкт-Петербурге

эти летом тоже будит? я бы с удовольствием )))
как раз велик купила

«Чудовищ» прокатили

как всегда. Россия не достойна увидеть такое чудо.
я расстроена((

Фетучини (с ветчиной и грибами)

ох спасибо за рецепт вот сегодня буду готовить

Волшебная домашняя тянучка

выше говорили что сметана нужна???? почему в рецепте её нет.
и у меня просто масло отсоеденилось от молока при кипечении

Особо-творожное удовольствие

о то что нужно!!

Волшебная домашняя тянучка

мешать надо было