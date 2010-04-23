Адель
На сайте с 24 июля 2009
«Чудовищ» прокатили
как всегда. Россия не достойна увидеть такое чудо.
как всегда. Россия не достойна увидеть такое чудо.
я расстроена((
Фетучини (с ветчиной и грибами)
ох спасибо за рецепт вот сегодня буду готовить
Волшебная домашняя тянучка
выше говорили что сметана нужна???? почему в рецепте её нет.
выше говорили что сметана нужна???? почему в рецепте её нет.
и у меня просто масло отсоеденилось от молока при кипечении
Особо-творожное удовольствие
о то что нужно!!
Волшебная домашняя тянучка
мешать надо было
эти летом тоже будит? я бы с удовольствием )))
как раз велик купила