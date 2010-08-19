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paris_montpensier

На сайте с 27 июля 2009

Комментарии8
Темы0
Посты1
Коротко0
Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

браво. просто браво.

Замороченная закуска

классно!
маленькие закусочки на зубок всегда пользуются у гостей популярностью! очень удобно!

Всемирный день фисташки

вкусно и полезно! редкое сочетание :)
а про китайские традиции и то, что это "счастливый орех" - слышу впервые!
спасибо, познавательно :)

Новогодние обещания

хочу в Esquire. тоже

Офис студии компьютерной графики «Трехмер»

курточка в кадре в клеточку хорошо

Pre Lachaise

Автор, исправьте ошибку. кладбище называется Père Lachaise ...

Pre Lachaise

я писала еще на старом сайте, видимо, шрифт не перенесся. я десять лет учила французский язык и знаю как это пишется. а здесь не была год и мне ваще пофиг.