paris_montpensier
На сайте с 27 июля 2009
Замороченная закуска
классно!
классно!
маленькие закусочки на зубок всегда пользуются у гостей популярностью! очень удобно!
Всемирный день фисташки
вкусно и полезно! редкое сочетание :)
вкусно и полезно! редкое сочетание :)
а про китайские традиции и то, что это "счастливый орех" - слышу впервые!
спасибо, познавательно :)
Новогодние обещания
хочу в Esquire. тоже
Офис студии компьютерной графики «Трехмер»
курточка в кадре в клеточку хорошо
Pre Lachaise
Автор, исправьте ошибку. кладбище называется Père Lachaise ...
Pre Lachaise
я писала еще на старом сайте, видимо, шрифт не перенесся. я десять лет учила французский язык и знаю как это пишется. а здесь не была год и мне ваще пофиг.
браво. просто браво.