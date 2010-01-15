анна васильева
На сайте с 28 июля 2009
Отпуск по обмену
за такой колорит не грех и доплату попросить)
ВОСТОЧНЫЙ ЛОНДОН-2
молодчина
Отпуск по обмену
они скорей всего расчитывают на подобные условия, как у них дома. Судя по этому сайту, весь мир, кроме пост-советского пространства, живет в огромных квартирах или домах, с бассейном, коврами и все такое. За несколько лет жизни в Европе у меня совсем другое представление сложилось.
Увлекшись темой, я нашла следующую информацию:
"Пока что по обмену в России отдохнули не очень многие, по оценкам самих агентств - всего несколько десятков человек, но уже этим летом специализированные сайты ожидают «русский бум». Большинство зарегистрировавшихся россиян просто еще не выбрали себе партнеров: американцы, канадцы, немцы и итальянцы буквально засыпали их предложениями. На каждого еще не определившегося россиянина приходится в среднем по 20–30 заинтересованных в обмене иностранцев. Ездить в гости друг к другу им уже порядком надоело, а Россия - новичок, практически экзотика. Самих же россиян больше всего интересуют Германия, Италия, США, Скандинавия, Великобритания и Австралия. «Наши граждане активно путешествуют уже 15 лет. Удивить их становится все сложнее, - уверены в инфослужбе Travel.ru, самого популярного туристического ресурса Рунета. - Человек, который 3 раза ездил в Европу с турфирмой, в 4-й захочет поехать самостоятельно, этим и объясняется востребованность новой услуги».
И ещё:
К семье Стрижёвых за первые две недели после размещения анкеты поступило более 20 запросов из США, Новой Зеландии, Испании, Франции, Фиджи. «Такого ажиотажа мы никак не ожидали, пришлось устраивать настоящий конкурсный отбор», - смеется Светлана. Письмо от четы преподавателей, Поля и Мерседес Броутон из Лос-Анджелеса, им сразу понравилось. «Мы несколько недель переписывались с ними и поняли, что нашли друг друга. Так что в июле мы на три недели - к ним в Калифорнию, а они - к нам на Цветной бульвар», - рассказывает Светлана. Стрижёвы будут жить в двухэтажном особняке на берегу океана, а Броутоны - в 4-комнатной квартире.
Из всех российских предложений квартира Стрижёвых, пожалуй, одна из самых комфортабельных. Так что Броутонам повезло. Вообще обмен с россиянами обычно неравнозначный: мы им квартирку, или даже одну комнату в квартире, а они нам - дома, виллы или даже замки. К тому же большинство участников программы из других стран готовы предложить своим российским партнерам обмен в любое удобное время и не обязательно одновременно. У них часто по 2–3 квартиры или дома, и они всегда готовы предоставить гостям из России свободное помещение. Россияне же больше заинтересованы именно в одновременном обмене: вы - к нам, мы - к вам, причем только на праздники; съехать, освободив квартиру для гостей, в рабочее время у большинства россиян возможности нет.
Но иностранцев все это не пугает. «Российское направление уже сейчас пользуется бешеным спросом у туристов из других стран, особенно Москва и Санкт-Петербург, но и глубинка многим интересна, - говорит Джордж Бален, вице-президент клуба HomeExchange. - У нас около 15 000 членов из более 100 стран, и действительно очень многие приглядываются к вашим предложениям, а ведь первые россияне зарегистрировались у нас лишь в марте этого года».