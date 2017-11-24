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Антон Польский

На сайте с 6 февраля 2008

Комментарии138
Темы0
Посты23
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Что будут строить вместо хрущевок

Кошмар. Такое одноообразие! Каждый предлагает вариант своей тотальности. Джейн Джекобс писала, что самое главное в хорошей городской среде это разнообразие. И еще соразмерность человеку...

«Не хуже „Зарядья“»: Как выглядит неизвестный парк на Яузе

На велосипеде посол вряд ли там катается, я был в этом парке много раз. Там слишком крутой склон для этого и нет особых дорожек, но зимой очень хорошо с этой горки кататься на "ватрушке" и санках. В Наполеоновском доме действительно была качалка для сотрудников посольства, но раньше туда никто особо не ходил. Рядом еще есть старая площадка для воллейбола и кольца баскетбольные (но покрытие грунтовое). В целом просто похоже на кусочек леса со старыми деревьями. Красиво. Возможно с тех пор, когда я там последний раз был, что-то поменялось. Лучший способ пойти туда гулять -- ежегодный фестиваль, который проходит в конце весны.

«Мы не говорим, что феминизм — это боль и страдание»

Теории и Практики давно замечены в цензуре, как бы отметая всё политическое (но по сути занимая конформистскую, консервативную позицию). В этом смысле Вилладж и другие проекты ЛЭМ хороший пример того, как важные социальные и политические темы могут быть поданы клёво и интересно для широкой публики. Теориям нужно поучиться, а пока лучше обходить их инициативы стороной; уже очень давно не публикую у них никаких анонсов и всем советую.

В каком районе Петербурга жить?

Пожил в центре и вскрылся от толп туристов на невероятно узких тротуарах, Невский лучше избегать в любой сезон (не только туристический). Поэтому мой фаворит Коломна! Недалеко от центра, своя районная атмосфера с местными барами, кафешками и магазинами национальной еды, куча живописных набережных, с которых можно плавать на самодельном плоту.

В ИТМО открывают кафедру урбанистики

Хорошая новость! Поправьте только, пожалуйста, фестиваль или марафон называется «Делай сам» (без С).

Пора валить?

Поводы ехать: образование, перспективы для целеустремленных и выход из состояния изоляции (так я по крайней мере часто себя ощущаю). При том, многие сейчас могут позволить себе путешествовать — даже в теме этой дискуссии есть очень много провинциального. Хорошо чувствовать себя мобильным, хорошо иметь много друзей в разных частях света и иметь опыт жизни в разных странах, чтобы не плодить бесконечное количество стереотипов, а сравнивать вещи на основе собственного опыта. Есть огромная разница между странами и городами. Сам сейчас находясь в Нью-Йорке после месячного путешествия понимаю, что имею здесь массу возможностей в области образования (которое стоит дорого, но если ты знаешь, что именно хочешь, то можно получить на это сколаршип и это образование даст гораздо больше возможностей), это же касается работы, по крайней мере в моей области. Но я, пообщавшись тут с друзьями вижу, что для кого-то это может быть доступом к новым невиданным ресурсам и возможностям, а для кого-то просто самоцелью быть здесь и ради этого пахать, фактически никак не реализуя свой потенциал.Главное наблюдение по поводу русских в США (особенно в Сан-Франциско и Нью-Йорке) следующее: основная видимая масса русских (диаспора) это люди застрявшие во времени, они ведут достаточно убогий образ жизни, Брайтон Бич или какие-то русские газеты в Калифорнии вызывают очень печальное зрелище. Вместе с тем действительно целеустремленные люди достигают тут очень многого и безусловно для них здесь есть все возможности, чтобы реализовать свой потенциал. Однако они быстро ассимилируются и становятся частью большого многонационального общества.В отличие от совка, сейчас можно поехать пожить где тебе хочется и при желании вернуться. Главное не просто об этом на форуме писать, а просто брать и делать. А если не делать, то и не пиздить и заняться делом в родном городе: сходить на субботник, организовать местный клуб по интересам, придумать и сделать что-нибудь прикольное.

Генплан ответил на критику по велодорожкам

Дада, есть такая идея : ))

Генплан ответил на критику по велодорожкам

Из трех упомянутых общественных организаций: нии велотранспорта является небольшой частной фирмой с громким названием, велотранспортный союз, как и сказано, никаким образом к консультированию подключен не был, а пробки нет — вообще прокремлевская молодежная организация, рекламными щитами которой — уберите здесь пешеходный переход или здесь не нужен светофор или постройте здесь еще одну эстакаду — сейчас завешан весь город. Полный фейл. Генплан будет слит.

Московский водный транспорт: Пробки, частные яхты и музыкальные программы теплоходов

Отличная карта.

Иностранный опыт: 5 способов пересадить водителей на общественный транспорт

Есть один факт, про который как-то мало говорят, в Москве очень маленькая плотность населения — у нас слишком много пустого пространства и из-за этого нам приходится слишком много передвигаться. Нужно, чтобы все было плотнее и под рукой, чтобы везде можно было ходить пешком. Впрочем это только один из аспектов. Просто захотелось упомянуть.

Пора валить?

"Главное не просто об этом на форуме писать, а просто брать и делать. А если не делать, то и не пиздить и заняться делом в родном городе: сходить на субботник, организовать местный клуб по интересам, придумать и сделать что-нибудь прикольное".+100500))) (за исключением неценз.лексики)

В каком районе Петербурга жить?

+1 в Коломне классно

В каком районе Петербурга жить?
комментарий удалён
Иностранный опыт: 5 способов пересадить водителей на общественный транспорт

Согласна! Хорошо, когда работа в шаговой доступности и необходимость пользоваться ненавистным метро возникает раз в месяц и реже.

Иностранный опыт: 5 способов пересадить водителей на общественный транспорт

Вы в Викепедию не пробовали заглядывать? В Москве одна из самых больших плотностей населения в мире. Даже с учетом этих пустот.

Иностранный опыт: 5 способов пересадить водителей на общественный транспорт

Да, действительно, примерно такая же как в Нью-Йорке и в два раза выше, чем в Лондоне, правда в 6 раз меньше, чем в Токио. Опять же according to Wiki. Но суть не в этом, а в том, что на улице слишком мало людей и слишком много машин. Плотность людей относительно пустого пространства все же слишком мала, возможно это отражение размеров нашей страны. Спасибо, что поправили.

Иностранный опыт: 5 способов пересадить водителей на общественный транспорт

То, что автомобильное меньшиство загнало почти всех людей под землю в метро, лишив большинство, пользующееся ОТ, своими пробками нормальной возможности передвигаться по земле, я абсолютно согласен.

Генплан ответил на критику по велодорожкам

@MAKEMAKE надо сделать ответный ресурс - "Уберите отсюда дорогу", "перекройте движения для автомобиоистов на этой улице" и т.д.

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