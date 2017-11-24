Антон Польский
На сайте с 6 февраля 2008
На велосипеде посол вряд ли там катается, я был в этом парке много раз. Там слишком крутой склон для этого и нет особых дорожек, но зимой очень хорошо с этой горки кататься на "ватрушке" и санках. В Наполеоновском доме действительно была качалка для сотрудников посольства, но раньше туда никто особо не ходил. Рядом еще есть старая площадка для воллейбола и кольца баскетбольные (но покрытие грунтовое). В целом просто похоже на кусочек леса со старыми деревьями. Красиво. Возможно с тех пор, когда я там последний раз был, что-то поменялось. Лучший способ пойти туда гулять -- ежегодный фестиваль, который проходит в конце весны.
Теории и Практики давно замечены в цензуре, как бы отметая всё политическое (но по сути занимая конформистскую, консервативную позицию). В этом смысле Вилладж и другие проекты ЛЭМ хороший пример того, как важные социальные и политические темы могут быть поданы клёво и интересно для широкой публики. Теориям нужно поучиться, а пока лучше обходить их инициативы стороной; уже очень давно не публикую у них никаких анонсов и всем советую.
Пожил в центре и вскрылся от толп туристов на невероятно узких тротуарах, Невский лучше избегать в любой сезон (не только туристический). Поэтому мой фаворит Коломна! Недалеко от центра, своя районная атмосфера с местными барами, кафешками и магазинами национальной еды, куча живописных набережных, с которых можно плавать на самодельном плоту.
Хорошая новость! Поправьте только, пожалуйста, фестиваль или марафон называется «Делай сам» (без С).
Поводы ехать: образование, перспективы для целеустремленных и выход из состояния изоляции (так я по крайней мере часто себя ощущаю). При том, многие сейчас могут позволить себе путешествовать — даже в теме этой дискуссии есть очень много провинциального. Хорошо чувствовать себя мобильным, хорошо иметь много друзей в разных частях света и иметь опыт жизни в разных странах, чтобы не плодить бесконечное количество стереотипов, а сравнивать вещи на основе собственного опыта. Есть огромная разница между странами и городами. Сам сейчас находясь в Нью-Йорке после месячного путешествия понимаю, что имею здесь массу возможностей в области образования (которое стоит дорого, но если ты знаешь, что именно хочешь, то можно получить на это сколаршип и это образование даст гораздо больше возможностей), это же касается работы, по крайней мере в моей области. Но я, пообщавшись тут с друзьями вижу, что для кого-то это может быть доступом к новым невиданным ресурсам и возможностям, а для кого-то просто самоцелью быть здесь и ради этого пахать, фактически никак не реализуя свой потенциал.Главное наблюдение по поводу русских в США (особенно в Сан-Франциско и Нью-Йорке) следующее: основная видимая масса русских (диаспора) это люди застрявшие во времени, они ведут достаточно убогий образ жизни, Брайтон Бич или какие-то русские газеты в Калифорнии вызывают очень печальное зрелище. Вместе с тем действительно целеустремленные люди достигают тут очень многого и безусловно для них здесь есть все возможности, чтобы реализовать свой потенциал. Однако они быстро ассимилируются и становятся частью большого многонационального общества.В отличие от совка, сейчас можно поехать пожить где тебе хочется и при желании вернуться. Главное не просто об этом на форуме писать, а просто брать и делать. А если не делать, то и не пиздить и заняться делом в родном городе: сходить на субботник, организовать местный клуб по интересам, придумать и сделать что-нибудь прикольное.
Дада, есть такая идея : ))
Из трех упомянутых общественных организаций: нии велотранспорта является небольшой частной фирмой с громким названием, велотранспортный союз, как и сказано, никаким образом к консультированию подключен не был, а пробки нет — вообще прокремлевская молодежная организация, рекламными щитами которой — уберите здесь пешеходный переход или здесь не нужен светофор или постройте здесь еще одну эстакаду — сейчас завешан весь город. Полный фейл. Генплан будет слит.
Есть один факт, про который как-то мало говорят, в Москве очень маленькая плотность населения — у нас слишком много пустого пространства и из-за этого нам приходится слишком много передвигаться. Нужно, чтобы все было плотнее и под рукой, чтобы везде можно было ходить пешком. Впрочем это только один из аспектов. Просто захотелось упомянуть.
"Главное не просто об этом на форуме писать, а просто брать и делать. А если не делать, то и не пиздить и заняться делом в родном городе: сходить на субботник, организовать местный клуб по интересам, придумать и сделать что-нибудь прикольное".+100500))) (за исключением неценз.лексики)
+1 в Коломне классно
Согласна! Хорошо, когда работа в шаговой доступности и необходимость пользоваться ненавистным метро возникает раз в месяц и реже.
Вы в Викепедию не пробовали заглядывать? В Москве одна из самых больших плотностей населения в мире. Даже с учетом этих пустот.
Да, действительно, примерно такая же как в Нью-Йорке и в два раза выше, чем в Лондоне, правда в 6 раз меньше, чем в Токио. Опять же according to Wiki. Но суть не в этом, а в том, что на улице слишком мало людей и слишком много машин. Плотность людей относительно пустого пространства все же слишком мала, возможно это отражение размеров нашей страны. Спасибо, что поправили.
То, что автомобильное меньшиство загнало почти всех людей под землю в метро, лишив большинство, пользующееся ОТ, своими пробками нормальной возможности передвигаться по земле, я абсолютно согласен.
@MAKEMAKE надо сделать ответный ресурс - "Уберите отсюда дорогу", "перекройте движения для автомобиоистов на этой улице" и т.д.
Кошмар. Такое одноообразие! Каждый предлагает вариант своей тотальности. Джейн Джекобс писала, что самое главное в хорошей городской среде это разнообразие. И еще соразмерность человеку...