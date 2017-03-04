Саша Шевелева
На сайте с 2 сентября 2013
Не знаю, когда я бываю в Питере, постоянно заглядываю в магазин "Юность" и нахожу что-то очень приличное и совсем недорогое (во-первых, верхнюю одежду, с которой в Москве проблема) и это русские вещи хорошего качества.
Уважаемые читатели, спасибо вам большое за неравнодушие и сердечную чуткость! Я сегодня отнесла Гаию Ивановичу распечатку статьи с вашими комментариями и фотографии, рассказала о вашем предложении отправить его в Рим. Он ответил, что его военной пенсии на Рим хватит, но он никуда путешествовать не хочет.
Меня спрашивали: "За кого вы бы проголосовали на президентских выборах?", "Какое образование у вашего мужа?", один раз, прежде чем со мной разговаривать, попросили заполнить анкету с паспортными данными и кучей личных данных, как на работу в ФСО.
В общем, я долго его искала, но нашла: это справа от музыкального магазина "Дяди Бори". Обещали, что скоро у них будут вафли.
У меня в Праге попросили показать "что-то из вещей", я сняла ботинок с ребенка, и мне всё дали.
Уважаемые читатели, если несложно — присылайте фотографии: у кого какие метки? Аж интересно!
Ну, во-первых, во многих детских стоматологиях Москвы всякие крутые кресла-самолеты, показывают мультфильмы и т.д. Во-вторых, возьмите ребенка к стоматологу, когда идете туда сами - посадите в углу, пусть посмотрит, что они там с вами будут делать. Что вы живы и не кричите. В-третьих, можно купить заранее маленькую игрушечку и попросить стоматолога после приема подарить ребенку за храбрость.
вот бы Ваш способ к взрослым применяли(я до сих пор так же, как на видео хожу к стоматологу
шикарный совет про игрушку. а если ее купить из какой-нибудь серии (машинки например), то потом каждый поход к врачу - сбор целой коллекции!
Спасибо, разузнаю!
У меня после поста Елены Алекперовой метки (галочки черным спиртовым маркером) теперь на всех ящиках стоят. 100%. И рука не дрогнула))
А местные жители в управу написали, нехай там разбираются
Про голосование прекрасный вопрос, кстати. Сам по себе он, конечно, мало даст информации, а вот в дальнейшей беседе позволяет определить ценности человека, и насколько он может вписаться с ними в коллектив.
А ничего, что вносить решение о приеме сотрудника на основе (в том числе, помимо прочего) полит. взглядов, мягко говоря, незаконно?
А мне нравяться такие люди, половина из них считает хитрыми и умными, другие просто делают "как у всех". Вроде как ответы на эти вопросы дают им возможность просчитать рычаги давления на Вас в случае чего.
Я не заморачиваюсь с заполнением, ФИО, образование, стаж.
Пруфлинк на закон?
в Юности "русские вещи"? Не смешите мои шнурки :)
Extra только осталась там из российских, по-моему.
Вот вы угараете)))) Там русского 1/10 ассортимента и то extra которую производят те же люди которые владеют магазином) Дешевизной Юность тоже особо никогда не отличалась. Ну мы тут правда в Питере все нищие...
Я, наверное, припозднилась, но думаю, что тут можно сослаться на ст.19 п.2 и ст.37 п.3 Конституции РФ
Почему же, это очень интересная тема, и мне непонятно, почему мой комментарий заминусовали. Неужели все так готовы работать с людьми, у которых противоположные политические убеждения (учитывая остроту вопроса сейчас)? Или наоборот, боятся, что их не примут на работу.
Но вернемся к Конститутции. Допустим, я работодатель и не хочу принимать на работу человека, который симпатизирует Путину. Какие его права я при этом нарушаю? Рассмотрим статью 37.
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
— Я не ограничиваю права этого человека на выбор рода деятельности и профессии.
2. Принудительный труд запрещен.
— Понятно, я не принуждаю этого человека трудиться.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
— Это относится к регулированию уже существующих отношений, а не к приему на работу.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
— Аналогично п.3.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
— Аналогично п.3
Я тоже неоднозначно отношусь к политической обстановке и пр... НО! делать выводы только по тому, как у человека промыты мозги (а они промыты у всех: и у нас, и у вас, и у них) - это,на мой взгляд, крайне глупо и предосудительно!
Телевизор смотреть и интернет читать, дабы составить какое-то представление о политике - слишком наивно.
Все вокруг Люди, в первую очередь. и странно и обидно, что кто-то об этом забывает..
Да, конечно. Есть "Курилка Гуттенберга", где ребята собираются, чтобы пересказать свой любимый нонфикшн, есть школа литературного мастерства CWS, которая устраивает всякие сходки с писателями, есть Литературный музей, где куча всего происходит, есть лекторий "Прямая речь", есть лекторий Level One, есть книжный клуб преподавателя РГГУ Жанны Галиевой, где они читают и обсуждают книжки. Про философские знаю меньше, вам в помощь — отличный философский телеграм-канал Pastiche Project, а еще лекторий inLibery, есть проект Creative Mornings Moscow. Сейчас куча всего интересного происходит в московских библиотеках, достаточно найти ближайшую, в книжных магазинах: "Фаланстер", "Ходасевич", Циолковский.