Лера Швец
На сайте с 4 февраля 2015
Здравствуйте! Во-первых очень советую купить новый путеводитель Афиши по Копенгагену. Я прочитала его весь и могу с уверенностью сказать, что он как никто другой прекрасно отражает дух города. Самое главное уделите внимание разным районам Копенгагена - Нёрребро, Вестербро, набережная Islands Brygge, Кристиансхаун, Фредериксберг. Не закцикливайтесь на туристическом старом городе. Я тут ниже вам расписала на четыре дня маршрут, в нем просто выделены отдельные моменты, про которые вы можете почитать отдельно. Большинство отелей в Копенгагене сконцентрированы в районе Вестербро, поэтому буду писать из расчета, что живете вы там.
(1) Добротный бранч в Mother (www.mother.dk) в Kødbyen, оттуда на велосипеде в сторону центра Fisketorvet, вокруг здания и по оранжевому велосипедному мосту через канал на другой берег в районе Islands Brygge. Здесь можно слезть с велосипеда и пройтись вдоль набережной, поглазеть (к сожалению поплавать уже нельзя) на открытые бассейны, потом зайти под мост и оказаться в районе Christianshavn. Прогуляться вдоль каналов, а потом зайти в Датский центр архитектуры (www.dac.dk). Там взять себе бесплатную карту города. Не ту, что раздают во всех сувенирных магазинах, а ту, что выпускает центр. В ней есть несколько пешеходных и велосипедных маршрутов. Здесь же в Центре на втором этаже можно выпить кофе и пообедать с видом на город. После по большому мосту на велосипеде вы попадаете автоматически в старый город. Поворачивайте направо на первом перекрестке, и дорога приведет вас к Нюхавн, упомянутом в комментариях выше. Здесь можете устроить себе туристическую минутку и заинстаграмит дом, в котором жил Андерсен. Пройдите от Нюхавн вдоль воды до Королевской резиденции и до русалочки. Между делом можете заглянуть в Toldboden на аперитив. Вернитесь мелкими улицами обратно в центр и поужинайте в Madklubben (Store Kongesgade 66). После ужина потеряйтесь пару раз в старых переулках, а потом найдитесь возле бара Ruby на набережной у канала под грузинским флагом.
(2) Второй день можно начать с прогулки вдоль озер, потом свернуть направо от них и попасть в Ботанический сад, а потом в Королевский парк. Там же стоит Розенборг, тоже упомянутый в комментариях выше. После ботанических исследований идите на ранний ланч на рынок Torvehallerne в лавку Hallernes. Заказывайте себе по открытому датскому сендвичу и по кружке пива Mikkeller. Проходите после сквозь площадь на пешеходную улицу Frederiksborggade. Тут будет любимая туристами круглая башня, рядом по-соседству самая длинная в Европе пешеходная Строгет и заслуживающие на ней внимания магазины Royal Copenhagen (красиво столы сервируют) и магазин-квартира Hays. Особо на Строгете не стоит задерживаться, одни туристы. Тут же у порога Royal Copenhagen выходите на площадь, спускайтесь к каналу и поворачивайте в ворота Christiansborg, парламента. На башню парламента можно теперь подниматься и причем бесплатно. Проделав это, проходите в маленький парк, отдохните на лавке и сфотографируйте уток в фонтане. Потом можно зайти в еврейский музей в здании королевской библиотеки или перейти дорогу и попасть к главному входу библиотеки - к зданию Black Diamond. Зайдите внутрь и поднимитесь по эскалатору - с эскалатора красивое видовое раскрытие на каналы. После вдоль можете вернуться в сторону парламента и вдоль здания Национального музея выйти к парку Тиволи. В Тиволи можете поужинать заодно. А после Тиволи сходите попробуйте крафтовое пиво в баре Mikkeller, там буквально 10 минут пешком.
(3) На третий день берите свои велосипеды в метро (купите только билет для них) и доезжайте до станции Vestamager, в самом конце района Эрестад. Предварительно скачайте подкасты на сайте Датского центра архитектуры. Подкасты рассказывают про архитектуру района. Возьмите шарфы и ветровки, в Эрестаде ветер. От начала (для вас - конец маршрута) Эрестада до метро Кристиансхаун - 10 мин на велосипеде максимум. Доезжайте и поворачивайте направо на улицу Princessegade. Тут район Христиания. Обязательно надо пройдти сквозь Пушер-стрит вглубь района, и посмотреть на дома у воды. Там много всего интересного. Между делом пообедайте в кафе Morgenstedet. Можете у местных спросить, как к нему пройти. После Христиании и прогулок у воды вдоль странных иглу и домов из оконных рам, выходите в сторону района Хольмен и фотографируйте Оперный театр. Если есть желание, можете зайти на Papirøen (http://copenhagenstreetfood.dk/en/). Здесь в большом ангаре у воды можно вкусно поесть и выпить. Дальше садитесь на речной трамвай и доезжайте либо до Нюхван, либо до Королевской библиотеки, а можете даже к Русалочке.
(4) Очень атмосферный район Нёрребро. Проезжайте вдоль всего района до парка Superkilen, потом возвращайтесь до улицы Stefansgade и налево на Jægersborggade.Тут скопище всяких магазинов, баров и кафе. После пройдитесь по соседнему кладбищу Assistens. В Нёрребро куча всяких лавок с антиквариатом, хипстерские какие-то магазины, кофе, винил и далее по списку. Дальше можно проехать по "зеленому маршруту" (велосипедная дорожка вдоль парков) от района Нёрребро до Фредериксберга. Здесь очень красивый парк, зоопарк, богемная главная аллея, архитектура более помпезная, чем в остальном Копенгагене, улица Værnedamsvej со всякими дизайнерскими штуками, кафе и красивым цветочным магазином.
Если что пишите на фейсбуке! Я живу в Копенгагене :)
В этом контексте имеется ввиду не горячая точка как местно военных действий, а горячая точка как город, в котором большое количество бездомных
Я не считаю свой текст враньем и передергиванием, потому что он абсолютно не про разоблачение. Он про то, что накрученные стереотипными статьями и рейтингами люди думают, что где-то далеко их проблемы решаются. И едут за решением, а не за жизнью. Туалет приведен скорее как метафора, но не как мое личное самое страшное переживание.
Вот это экскурсия! Спасибо!
(1) Добротный бранч в Mother (www.mother.dk) в Kødbyen, оттуда на велосипеде в сторону центра Fisketorvet, вокруг здания и по оранжевому велосипедному мосту через канал на другой берег в районе Islands Brygge. Здесь можно слезть с велосипеда и пройтись вдоль набережной, поглазеть (или поплавать) на открытые бассейны, потом зайти под мост и оказаться в районе Christianshavn. Прогуляться вдоль каналов, а потом зайти в Датский центр архитектуры (www.dac.dk). Там взять себе бесплатную карту города. Не ту, что раздают во всех сувенирных магазинах, а ту, что выпускает центр. В ней есть несколько пешеходных и велосипедных маршрутов. Здесь же в Центре на втором этаже можно выпить кофе и пообедать с видом на город. После по большому мосту на велосипеде вы попадаете автоматически в старый город. Поворачивайте направо на первом перекрестке, и дорога приведет вас к Нюхавн, в туристическую мекку Копенгагена. Пройдите от Нюхавн вдоль воды до Королевской резиденции и до русалочки. Между делом можете заглянуть в Toldboden bar на аперитив. Вернитесь мелкими улицами обратно в центр и поужинайте в Madklubben (Store Kongesgade 66). После ужина потеряйтесь пару раз в старых переулках, а потом найдитесь возле бара Ruby на набережной у канала под грузинским флагом.
(2) Второй день можно начать с прогулки вдоль озер, потом свернуть направо от них и попасть в Ботанический сад, а потом в Королевский парк. Там же стоит Розенборг, старая королевская резиденция, а сейчас хранилище часов, драгоценностей и всяких ненужных бриллиантов, от которых, видимо, королева подустала. После ботанических исследований идите на ранний ланч на рынок Torvehallerne в лавку Hallernes. Заказывайте себе по открытому датскому сендвичу и по пиву Mikkeller. Проходите после сквозь площадь на пешеходную улицу Frederiksborggade. Тут будет любимая туристами круглая башня, рядом по-соседству самая длинная в Европе пешеходная Строгет и заслуживающие на ней внимания магазины Royal Copenhagen (красиво столы сервируют) и магазин-квартира Hays. Особо на Строгете не стоит задерживаться, одни туристы. Тут же у порога Royal Copenhagen выходите на площадь, спускайтесь к каналу и поворачивайте в ворота Christiansborg, парламента. На башню парламента можно теперь подниматься и причем бесплатно. Проделав это, проходите в маленький парк, отдохните на лавке и сфотографируйте уток в фонтане. Потом можно зайти в еврейский музей в здании королевской библиотеки или перейти дорогу и попасть к главному входу библиотеки - к зданию Black Diamond. Зайдите внутрь и поднимитесь по эскалатору - с эскалатора красивое видовое раскрытие на каналы. После вдоль можете вернуться в сторону парламента и вдоль здания Национального музея выйти к парку Тиволи. В Тиволи можете поужинать заодно. Я вообще не фанат парка Тиволи, он маленький, забитый людьми и чуть приторный. Но это на мой вкус. Может, вам покажется иначе. После Тиволи сходите попробуйте крафтовое пиво в баре Mikkeller, там буквально 10 минут пешком.
(3) На третий день берите свои велосипеды в метро (купите только билет для них) и доезжайте до станции Vestamager, в самом конце района Эрестад. Предварительно скачайте подкасты на сайте Датского центра архитектуры. Подкасты рассказывают про архитектуру района. Возьмите шарфы и ветровки, в Эрестаде ветер. От начала (для вас - конец маршрута) Эрестада до метро Кристиансхаун - 10 мин на велосипеде максимум. Доезжайте и поворачивайте направо на улицу Princessegade. Тут район Христиания. Обязательно надо пройдти сквозь Пушер-стрит вглубь района, и посмотреть на дома у воды. Там много всего интересного. Между делом пообедайте в кафе Morgenstedet. Можете у местных спросить, как к нему пройти. После Христиании и прогулок у воды вдоль странных иглу и домов из оконных рам, выходите в сторону района Хольмен и фотографируйте Оперный театр. Если есть желание, можете зайти на Papirøen (http://copenhagenstreetfood.dk/en/). Здесь в большом ангаре у воды можно вкусно поесть и выпить. Дальше садитесь на речной трамвай и доезжайте либо до Нюхван, либо до Королевской библиотеки, а можете даже к Русалочке.
(4) Очень атмосферный район Нёрребро. Проезжайте вдоль всего района до парка Superkilen, построенного для того, чтобы сплотить представителей 50 разных национальностей, которые живут вокруг. Потом возвращайтесь до улицы Stefansgade и налево на Jægersborggade.Тут скопище всяких магазинов, баров и кафе. Эта улица считается самой хипстерской в Копенгагене, тут все бородатые, татуированные и продают милые красивые штуки за бешенные деньги. Но обязательно зайдите в магазин Den Sidste Dråbe. Владелец магазина – молодой датчанин, который защитил диссертацию на тему творчества Высоцкого. Потом работу со своим кандидатским минимумом он не нашел и стал делать водку. В итоге у него свой водочный бренд – Den Klodsede Bjørn (подвыпивший медведь) и свой магазин крафтового алкоголя со всего мира. Медведя его тоже можно приобрести. Тут же можно купить винил с высоцким. После пройдитесь по соседнему кладбищу Assistens. Дальше можно проехать по "зеленому маршруту" (велосипедная дорожка вдоль парков) от района Нёрребро до Фредериксберга. Зеленый маршрут тянется от парка Superkilen, по парку Nørrebro, пересекает Jagtvej и после велосипедного моста приводит вас в район Frederiksberg.В этом районе красивый парк, зоопарк, богемная главная аллея Frederiksberg Alle, архитектура более помпезная, чем в остальном Копенгагене, улица Værnedamsvej со всякими дизайнерскими штуками, кафе Granola и красивым цветочным магазином в маленьком домике с травой и цветами на крыше. Закончить всю эту эпопею можно коктейлем в баре Lidkoeb на соседней улице Vesterbrogade.