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ВЭ

Василий Эсманов

На сайте с 20 сентября 2007

Комментарии108Темы1Посты4
Коротко0
Сколько вы тратите в месяц на моб. связь и кто ваш оператор?

2000 рублей. Билайн. 3g работает ужасно. Связь в основном ок.

Неизвестный горожанин: Враньё

После того как обнаружил группу тату на своем рабочем месте лет 5 назад и Вуди Харельсона в гостях у знакомой в такие истории в целом верю.

Студия Лебедева разработала фирменный стиль для Парка Горького

Фирстиль Парка Горького это когда классные люди, с любовью, умом, вниманием к деталям, юмором и разнообразием сделали какую-то фигню

Скандинавия: Стокгольм, Осло, Копенгаген

В Копенгагене очень рекомендую съездить в музей Louisiana. А в Норвегии взять машину напрокат и поехать по фьердам держа выпавшую от красоты челюсть.

Москва: справедливая цена аренды квартир

Снимал на курской в Лялином переулке за 37. Очень маленькая квартира была, но прекрасное место. Но по ощущению конечно справедливо было бы около 33.

Где оставить колеса на хранение?

Аметов хранит в офисе.

Как заказывать товары из Икеи с доставкой?

Насколько я знаю, не приезжая в икею доставку можно заказать только если оплачивать по безналу.

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

Жить в лобне, в принципе, глупая затея ))

Самое уродливое здание в Москве

Добавлю еще:

Торговый центр Наутилус

Как привезти мебель из-за границы?

А какие проверенные кампании?

И например я заказал в интернет магазине мебель, как мне сконтачить компанию и этот интернет магазин, что бы они мне все доставили?

Как заказывать товары из Икеи с доставкой?

по безналу — только для юр лиц?

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

Не всегда есть выбор.

Где оставить колеса на хранение?

И это притом, что у него есть балкон. 

Как бы вписаться в эту тему.

Где оставить колеса на хранение?

Очень много где можно хранить. сам храню на болконе, но с этого года начну хранить в спец.центрах. кстати, очень много купонов на хранение было перед зимой. Думаю перед весной будет не меньше.

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

если есть ноги и руки, то выбор есть почти всегда

Москва: справедливая цена аренды квартир

Теперь живу в этой квартире. Место просто чудесное, сделали ремонт, очень чистая квартира с классным видом и лепниной. Плачу 37 и если судить по текущим ценам на ЦИАНЕ, то получается довольно дешево, хотя вообще-то цены на жилье в Москве завышены капитально.

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

получается лобню населяет население без ного и рук?!:)хахха

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

все же ехать из лобни в центр на работу  это нереально)и под силу только профессиональным велосипедистам)

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

если есть возможность добираться от дома до работы только на велосипеде - хорошо, если нет, то можно доехать до метро или автобуса, припарковать, а на обратном пути забрать и доехать также до дома. *при развитой велоинфтраструктуре

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

стало интересно где же вы живете?) не в монако случаем?:)

Москва: справедливая цена аренды квартир

это вообще даром в Лялином то!

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

Иногда лучше жевать.

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

То есть то, что жить в Лобне может быть личным выбором человека, вы таки не допускаете?

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