Василий Эсманов
На сайте с 20 сентября 2007
После того как обнаружил группу тату на своем рабочем месте лет 5 назад и Вуди Харельсона в гостях у знакомой в такие истории в целом верю.
Фирстиль Парка Горького это когда классные люди, с любовью, умом, вниманием к деталям, юмором и разнообразием сделали какую-то фигню
В Копенгагене очень рекомендую съездить в музей Louisiana. А в Норвегии взять машину напрокат и поехать по фьердам держа выпавшую от красоты челюсть.
Снимал на курской в Лялином переулке за 37. Очень маленькая квартира была, но прекрасное место. Но по ощущению конечно справедливо было бы около 33.
Аметов хранит в офисе.
Насколько я знаю, не приезжая в икею доставку можно заказать только если оплачивать по безналу.
Жить в лобне, в принципе, глупая затея ))
Добавлю еще:
Торговый центр Наутилус
А какие проверенные кампании?
И например я заказал в интернет магазине мебель, как мне сконтачить компанию и этот интернет магазин, что бы они мне все доставили?
по безналу — только для юр лиц?
Не всегда есть выбор.
И это притом, что у него есть балкон.
Как бы вписаться в эту тему.
Очень много где можно хранить. сам храню на болконе, но с этого года начну хранить в спец.центрах. кстати, очень много купонов на хранение было перед зимой. Думаю перед весной будет не меньше.
если есть ноги и руки, то выбор есть почти всегда
Теперь живу в этой квартире. Место просто чудесное, сделали ремонт, очень чистая квартира с классным видом и лепниной. Плачу 37 и если судить по текущим ценам на ЦИАНЕ, то получается довольно дешево, хотя вообще-то цены на жилье в Москве завышены капитально.
получается лобню населяет население без ного и рук?!:)хахха
все же ехать из лобни в центр на работу это нереально)и под силу только профессиональным велосипедистам)
если есть возможность добираться от дома до работы только на велосипеде - хорошо, если нет, то можно доехать до метро или автобуса, припарковать, а на обратном пути забрать и доехать также до дома. *при развитой велоинфтраструктуре
стало интересно где же вы живете?) не в монако случаем?:)
это вообще даром в Лялином то!
Иногда лучше жевать.
То есть то, что жить в Лобне может быть личным выбором человека, вы таки не допускаете?
2000 рублей. Билайн. 3g работает ужасно. Связь в основном ок.