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Комментарии31
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М.

Мила .

На сайте с 10 января 2008

Комментарии31
Темы0
Посты1
Коротко0
Призывной возраст, патриотические видеоигры и дедовщина

недавно на тв говорили, что чиновники хотят легально разрешить откос от армии. цена вопроса - миллион

Новая форма милиции от Валентина Юдашкина

милиции это не поможет.
ей вообще ничего уже не поможет

МИР СКАЗОК

юнибакен!!!
я там три раза была и еще раз хочу))))

Macarons

уже хочу. обожаю безе

Сырные шарики

сыыыыыыыыр)))) пойду готовить))))

Crostata di visciole

после второй фотографии очень есть захотелось)

Апельсиновая пасха

спасибо за рецепт

Югославский чай

спасибо за рецепт))
люблю мед и гвоздику, чай должен мне понравиться.

Югославский чай
комментарий удалён
Призывной возраст, патриотические видеоигры и дедовщина

уже отказались от этой затеи.