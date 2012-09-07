George Yolkin
На сайте с 7 марта 2008
Я сначала адрес не увидел - смотрю знакомая планировка...А это старый добрый кисловский! Только оболочка изменилась. Ну и цена поднялась в 1,5-2 раза соответственно.
Соглашусь с Носиком, дайте нам Блумберга
Некоторые вина, которые в Англии стоят 5 фунтов тут продают за 1500 рублей (причем полная ерунда). И конечно одна из главных задач - уберечь клиентов от такой покупки (приходишь в магазин, берешь на 1500 по максимуму из лучших намерений, а лучше бы взял за 1000).
Жаль, на Гнездниковском отличный офис
Красивая девушка красиво отрецензировала красивое место. Красиво )
Очень вовремя - теперь пофотографируюсь с работами Бэнкси!
ОЗПП, хм...иногда лучше не сокращать. Зато сразу видно, что ОЗПП для метрополитена как ЗППП
Слава богу они не назвали кафе Лепрозорием
Да, после этого поста я не буду сомневаться о чаевых. Все же ясно теперь - таксисту 55к, официанту 1000$, парикмахерам - дом на сутки предоставлять (с феерверком!).
Шик.
Самый дорогой в Пушкине...
Академия с тех пор подорожала на 110 рублей.
К сожалению, в Академии больше нет ланчей =(
Ну, в Академии на Бутиковском переулке точно есть, но стоят 390 р.
На Бронной тоже всегда были ланчи, а вчера пришёл - и их нет больше
подвезти?
На чем ты можешь меня подвезти в свои годы? На велосипеде?)
подстричь?
да, да!
ближе к природе
глупая что ли? или че такая злая то
Не стоит быть столь критичной к себе - жизнь наладится)
это ужасно
Хорошие ланчи в Академии (280 рублей) - каждый день разные
В АмБаре тоже замечательные (максимум 350 рублей в зависимости от "комплектации")
Eat&Talk - 300 рублей (эскалоп из курицы, плов, достойный выбор)
Самый сытный и дорогой будет наверное в гудмане (максимум 600 рублей по-моему, но и за 490 можно наестся до вечера, порции просто огромые). И экономия видна, ибо помоему цезарь вне бизнес-ланча там стоит уже дороже всего бизнес-ланча в который он входит.