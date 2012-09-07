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GY

George Yolkin

На сайте с 7 марта 2008

Комментарии37
Темы0
Посты1
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Лучшие бизнес-ланчи Москвы

Хорошие ланчи в Академии (280 рублей) - каждый день разные

В АмБаре тоже замечательные (максимум 350 рублей в зависимости от "комплектации")

Eat&Talk - 300 рублей (эскалоп из курицы, плов, достойный выбор)

Самый сытный и дорогой будет наверное в гудмане (максимум 600 рублей по-моему, но и за 490 можно наестся до вечера, порции просто огромые). И экономия видна, ибо помоему цезарь вне бизнес-ланча там стоит уже дороже всего бизнес-ланча в который он входит.

Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб

Я сначала адрес не увидел - смотрю знакомая планировка...А это старый добрый кисловский! Только оболочка изменилась. Ну и цена поднялась в 1,5-2 раза соответственно.

Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город

Соглашусь с Носиком, дайте нам Блумберга

Сухой остаток: люди, которые помогают выбрать вино в супермаркете

Некоторые вина, которые в Англии стоят 5 фунтов тут продают за 1500 рублей (причем полная ерунда). И конечно одна из главных задач - уберечь клиентов от такой покупки (приходишь в магазин, берешь на 1500 по максимуму из лучших намерений, а лучше бы взял за 1000).

«Рамблер» и «Афиша» объединяются

Жаль, на Гнездниковском отличный офис

Карибы: сигары, ром и монахини

Красивая девушка красиво отрецензировала красивое место. Красиво )

Бесплатные развлечения Лондона

Очень вовремя - теперь пофотографируюсь с работами Бэнкси!

До конца года в 4 поездах метро установят кондиционеры

ОЗПП, хм...иногда лучше не сокращать. Зато сразу видно, что ОЗПП для метрополитена как ЗППП

Новое место: кафе «Блогистан»

Слава богу они не назвали кафе Лепрозорием

На чай: о размере чаевых в Москве

Да, после этого поста я не буду сомневаться о чаевых. Все же ясно теперь - таксисту 55к, официанту 1000$, парикмахерам - дом на сутки предоставлять (с феерверком!).
Шик.

Лучшие бизнес-ланчи Москвы

Самый дорогой в Пушкине...

Лучшие бизнес-ланчи Москвы

Академия с тех пор подорожала на 110 рублей.

Лучшие бизнес-ланчи Москвы

К сожалению, в Академии больше нет ланчей =(

Лучшие бизнес-ланчи Москвы

Ну, в Академии на Бутиковском переулке точно есть, но стоят 390 р.

Лучшие бизнес-ланчи Москвы

На Бронной тоже всегда были ланчи, а вчера пришёл - и их нет больше

На чай: о размере чаевых в Москве

подвезти?

На чай: о размере чаевых в Москве

На чем ты можешь меня подвезти в свои годы? На велосипеде?)

На чай: о размере чаевых в Москве

подстричь?

На чай: о размере чаевых в Москве

Сарказм?

На чай: о размере чаевых в Москве

сам казм

На чай: о размере чаевых в Москве

да, да!
ближе к природе

На чай: о размере чаевых в Москве

глупая что ли? или че такая злая то

На чай: о размере чаевых в Москве

Не стоит быть столь критичной к себе - жизнь наладится)

Карибы: сигары, ром и монахини

это ужасно

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