Раисат Шаа
На сайте с 1 апреля 2008
La Tartine Gourmande. На голодный желудок не смотреть!
я завидую её мужу и ребенку.)хоть я и люблю готовить,yj до таких шедевров не доросла
«Пепси» против «Кока-Колы»
Доктор Пеппер лучше!
Карвинг – художественная резьба по овощам и фруктам
невероятно красиво
«Пепси» против «Кока-Колы»
давно его не видел в России
давно его не видел в России
«Пепси» против «Кока-Колы»
комментарий удалён
«Пепси» против «Кока-Колы»
100рублей банка
«Пепси» против «Кока-Колы»
уууууу пил недавно))крутяк
уууууу пил недавно))крутяк
в Киеве есть где купить))
«Пепси» против «Кока-Колы»
в Азбуке Вкуса
такой логотип может любой сделать за 5 минут, а им заплатили еще и деньги за это.
бред