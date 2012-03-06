Анастасия
На сайте с 20 июня 2008
выбираю день в календаре, чтобы приготовить)
у меня получился чуть суховат. Думаю, надо выпекать чуть меньше - 35-40 минут будет достаточно.
Но спасибо за рецепт - очень вкусно.
а какой йогурт надо брать? просто "обычный без всего" - это какой-то прям уникальный типа:(
Я приготовила. Получилось мега вкусно и нежно, вот только теста бы побольше. Рекомендую брать 2 стакана муки и 150 гр масла.
Очень последовательный подробный рецепт. Только забыли указать, когда специи засыпать.
Обязательно рискну приготовить Пловус:)
Ну, в качестве варианта можно положить кружочки лимона или посыпать сахарной пудрой.
Я добавляла приблизительно четверть чашки
мой дядя пил мохито так: сначала 50 гр рома заливал 30 гр содовой, отпивал четверть стакана и подливал ром, отпивал ещё четверть и снова подливал ром. через полчасика совершенно счастливый дядя, недопитый мохито и недоумевающая тётя: "Это же коктейль некрепкий???"
а он у вас поднимается? а то у меня почему-то блином получился :(
лучше в теплую печь уже ставить. Поднимается. Но он скорее плотный, чем воздушный.
Это в пункте 9 написано =).
У меня просто не было никакой приправы, потому что во всех окрестных магазинах ничего не продается, и я написал только про соль и перец, чего мне вполне хватает. Если найдете пакетик «Приправа для плова», то он вполне подойдет, там, кажется, есть все что нужно.
Чувствую, в мою семью просочилась малороссийская особенность приготовления минималистического плова.
Тут тоже и от особенностей духовки зависит и от личных предпочтений, но я рада, что в целом понравилось)
Получила красный диплом назло школе и всей системе образования. В СПбГУ практически не появлялась, работала, самообразовывалась, набиралась опытом.
Больше всего тошнит от школьных преподавателей, которые предрекали мне гнилую жизнь вечного лузера.