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Maxim'e_Soukharev Rumpelstilczhen_S.M.S.13

На сайте с 20 июля 2008

Комментарии70
Темы0
Посты2
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Минималистический плов

А чеснок??? Зира?
Да и рис для каждого плова определенный и имеет значение какой! И моют его под холодной, и масло с самого начала кипеть должно, и крышкой не в этот момент закрываем, короче ошибок немерено и по сути просто каша с рисом получается.

Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз

По мне самый крутой в Сша!!! а в париже так себе((((

Путешествие в Хогвартс

А вот интересно там есть движущиеся лестницы???

Испанские funтазии

Там только на картонной репродукции не Пикассо а ДАЛИ

Водопады? Добавь огня!

Люблю природу.

Прими участие в сладкой ярмарке - порадуй детей!

С удовольствием поучавствовалбы.

Салат для гурманов

Окей пускай и с книги. Ты хоть сам то это пробавал готовить??

Салат для гурманов

http://mirmenu.ru/?p=487

Салат для гурманов

http://salatiki.com.ua/index.php?cat=6

а вот можно ссылочку просто на сайт в следущий раз!!

Кубанские сырники. Быстро и вкусно!

http://eda.afisha.ru/recipe/3747/

Испанские funтазии

ой-ёй-ёй,опечаталась,пардон))

Испанские funтазии

И даже если не ошибаюсь это дверь самого входа в его музей)))

Испанские funтазии

И кажется если не ошибаюсь, эта фотка стоит прям на главном входе в его музей)))

Испанские funтазии

честно говоря, назвать это музеем трудно. Львиную часть внутренней площади занимает ресторан и сувенирная лавка, для просмотра - зал репродукций художника.

Испанские funтазии

Соглашусь.
По мне для Дали не может быть музея, он уникален.

Испанские funтазии

фотка Дали возле музея Пикассо.
странно, однако) ну испанцы их обоих любят)

Испанские funтазии

Фотка Дали, на входе в музей ДАЛИ)))

Испанские funтазии

ну по двери - это музей Пикассо)

Путешествие в Хогвартс

Накладно было бы водить сотни туристов по этим лестницам, следить за их движением и тем, чтобы никто не свалился. Хотя было бы действительно интересно посмотреть на это и "покататься" на них. Всё таки движущиеся лестницы - одна из красивейших идей Роулинг.

Путешествие в Хогвартс

тоже так считаю!!! я щас со свом младшим братом на соньке играю в гарика и самое лучшее что есть и в игре это эти лестницы))

Путешествие в Хогвартс

ВСЁ БЕРУ МЛАДШЕГО БРАТЦА НА РУКИ И ТАЩУ ЕГО В ЭТОТ ПАРК!!! И ПОКАК ЕМУ ЕЩЕ 10 ЛЕТ, И ЭТО САМОЕ ХОРОШО ОН ЕЩЕ НЕ НАЧАЛ ТЕРЯТЬ ОЩУЩЕНИЯ ЭТОГО ВОЛШЕБСТВА!!!

Путешествие в Хогвартс

Что ж, это чудесно. Волшебный мир Поттера исключительно красив и таинственен. Несмотря даже на невероятные количества подражателей. Хотя это ещё раз подтверждает силу этого мира. Мира удивительного и интригующего, развивающегося вместе с героем. Да, он определённо заслуживает всего того, чего добился.

Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз

спору нет, он маленький, только 3 аттакциона для взрослых,"захватывают дух"; можно обойти всё за один день...но всё же радость простых европейских детей, не имеющих возможности летать в США и к нам в Парк Горького, границ не имеет!)

Минималистический плов

У Вас есть возможность запостить свой рецепт, а я с радостью попробую по нему приготовить.
В моей же семье всегда делали именно такую кашу с рисом, и она мне всегда нравилась, потому что она проста, и от нее не пахнет как от персидского рынка со специями.

Минималистический плов

такая каша на обширной родине плова называется "пилав"!

Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз

Про ПГ - это пять) Спасибо)

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