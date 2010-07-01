Maxim'e_Soukharev Rumpelstilczhen_S.M.S.13
На сайте с 20 июля 2008
По мне самый крутой в Сша!!! а в париже так себе((((
А вот интересно там есть движущиеся лестницы???
Там только на картонной репродукции не Пикассо а ДАЛИ
Люблю природу.
С удовольствием поучавствовалбы.
Окей пускай и с книги. Ты хоть сам то это пробавал готовить??
http://salatiki.com.ua/index.php?cat=6
а вот можно ссылочку просто на сайт в следущий раз!!
ой-ёй-ёй,опечаталась,пардон))
И даже если не ошибаюсь это дверь самого входа в его музей)))
И кажется если не ошибаюсь, эта фотка стоит прям на главном входе в его музей)))
честно говоря, назвать это музеем трудно. Львиную часть внутренней площади занимает ресторан и сувенирная лавка, для просмотра - зал репродукций художника.
Соглашусь.
По мне для Дали не может быть музея, он уникален.
фотка Дали возле музея Пикассо.
странно, однако) ну испанцы их обоих любят)
Фотка Дали, на входе в музей ДАЛИ)))
ну по двери - это музей Пикассо)
Накладно было бы водить сотни туристов по этим лестницам, следить за их движением и тем, чтобы никто не свалился. Хотя было бы действительно интересно посмотреть на это и "покататься" на них. Всё таки движущиеся лестницы - одна из красивейших идей Роулинг.
тоже так считаю!!! я щас со свом младшим братом на соньке играю в гарика и самое лучшее что есть и в игре это эти лестницы))
ВСЁ БЕРУ МЛАДШЕГО БРАТЦА НА РУКИ И ТАЩУ ЕГО В ЭТОТ ПАРК!!! И ПОКАК ЕМУ ЕЩЕ 10 ЛЕТ, И ЭТО САМОЕ ХОРОШО ОН ЕЩЕ НЕ НАЧАЛ ТЕРЯТЬ ОЩУЩЕНИЯ ЭТОГО ВОЛШЕБСТВА!!!
Что ж, это чудесно. Волшебный мир Поттера исключительно красив и таинственен. Несмотря даже на невероятные количества подражателей. Хотя это ещё раз подтверждает силу этого мира. Мира удивительного и интригующего, развивающегося вместе с героем. Да, он определённо заслуживает всего того, чего добился.
спору нет, он маленький, только 3 аттакциона для взрослых,"захватывают дух"; можно обойти всё за один день...но всё же радость простых европейских детей, не имеющих возможности летать в США и к нам в Парк Горького, границ не имеет!)
У Вас есть возможность запостить свой рецепт, а я с радостью попробую по нему приготовить.
В моей же семье всегда делали именно такую кашу с рисом, и она мне всегда нравилась, потому что она проста, и от нее не пахнет как от персидского рынка со специями.
такая каша на обширной родине плова называется "пилав"!
Про ПГ - это пять) Спасибо)
А чеснок??? Зира?
Да и рис для каждого плова определенный и имеет значение какой! И моют его под холодной, и масло с самого начала кипеть должно, и крышкой не в этот момент закрываем, короче ошибок немерено и по сути просто каша с рисом получается.