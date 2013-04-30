Лена Сказка
На сайте с 2 января 2009
я всегда ожидаю увидеть в этой рубрике что-нибудь необычное, нестандартные решения в интерьере или хоть капельку оригинальности, а эта квартира просто... обычная квартира. я уверена, что у этой женщины интересная жизнь, но в квартире, кроме пары сувениров и каких-то тряпок на стене, это никак не отражается.
откуда у людей в 25 лет столько бабла
какая безжизненная квартира
замечательная квартира!
Антон Павлович (Чехов), почему Вы нарядились, как хипстер?
балкон классный!
а сама квартира пустовата
да сколько можно уже((
мило, но скучно для дизайнеров. а обустраивать всю квартиру мебелью из IKEA - совсем банально
мне нравится все, кроме стен в полоску. от них реально начала болеть голова только от просмотра. а как там сами люди живут?
Лучше сделать минималистично, просто и незамысловато, но аккуратно и элегантно. Не нужно боятся казаться банальными. Попытки оригинальничать - вот что самое банальное, примитивное и пошлое. Вот примеры (уже где-то кидал эту ссылку, но кину еще раз): http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/37398/Bykoko_v_masah_svit_podobovoji_orendy_u
John, sovershenno s Vami soglasna!
Kvartira bespodobnaja, kot prekrasen i serviz krasivyi!
Спасибо за ссылку!
столько это сколько? в 25 лет можно зарабатывать от 100к..и получать бонусы раз в год в 200-300к.
Лена, действительно, о каком бабле идет речь? Парень одет очень бюджетно. Тут весь look максимум на 20000-25000 а то и меньше.
ахаха. заминусовали. за что спрашивается? что за клоунада
+100...
не хочу обидеть хозяйку квартиры, но мне квартира абсолютно не понравилась. Не понятно, зачем ее показывать в этой рубрике.
о боги! эта статья просто меня покорила, смеялась до слез! спасибо за ссылку:))
ванная и кухня моей мечты!