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ЛС

Лена Сказка

На сайте с 2 января 2009

Комментарии89
Темы0
Посты1
Коротко0
Квартира недели (Киев)

ванная и кухня моей мечты!

Квартира недели (Петербург)

я всегда ожидаю увидеть в этой рубрике что-нибудь необычное, нестандартные решения в интерьере или хоть капельку оригинальности, а эта квартира просто... обычная квартира. я уверена, что у этой женщины интересная жизнь, но в квартире, кроме пары сувениров и каких-то тряпок на стене, это никак не отражается.

Внешний вид (Москва): Павел Бобров, специалист по PR, блогер

откуда у людей в 25 лет столько бабла

Квартира недели (Москва)

какая безжизненная квартира

Квартира недели (Москва)

замечательная квартира!

Внешний вид (Киев): Роман Гавриш, управляющий партнёр агентства Аimbulance

Антон Павлович (Чехов), почему Вы нарядились, как хипстер?

Квартира недели (Петербург)

балкон классный!
а сама квартира пустовата

Цифра дня: Весна опять откладывается

да сколько можно уже((

Квартира недели (Петербург)

мило, но скучно для дизайнеров. а обустраивать всю квартиру мебелью из IKEA - совсем банально

Квартира недели (Киев)

мне нравится все, кроме стен в полоску. от них реально начала болеть голова только от просмотра. а как там сами люди живут?

Квартира недели (Петербург)

Лучше сделать минималистично, просто и незамысловато, но аккуратно и элегантно. Не нужно боятся казаться банальными. Попытки оригинальничать - вот что самое банальное, примитивное и пошлое. Вот примеры (уже где-то кидал эту ссылку, но кину еще раз): http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/37398/Bykoko_v_masah_svit_podobovoji_orendy_u

Квартира недели (Петербург)

John, sovershenno s Vami soglasna!
Kvartira bespodobnaja, kot prekrasen i serviz krasivyi!

Квартира недели (Петербург)

Спасибо за ссылку!

Внешний вид (Москва): Павел Бобров, специалист по PR, блогер

столько это сколько? в 25 лет можно зарабатывать от 100к..и получать бонусы раз в год в 200-300к.

Внешний вид (Москва): Павел Бобров, специалист по PR, блогер

ну началось

Внешний вид (Москва): Павел Бобров, специалист по PR, блогер

ага

Внешний вид (Москва): Павел Бобров, специалист по PR, блогер

Лена, действительно, о каком бабле идет речь? Парень одет очень бюджетно. Тут весь look максимум на 20000-25000 а то и меньше.

Внешний вид (Москва): Павел Бобров, специалист по PR, блогер

ахаха. заминусовали. за что спрашивается? что за клоунада

Квартира недели (Петербург)

+100...
не хочу обидеть хозяйку квартиры, но мне квартира абсолютно не понравилась. Не понятно, зачем ее показывать в этой рубрике.

Квартира недели (Петербург)

о боги! эта статья просто меня покорила, смеялась до слез! спасибо за ссылку:))

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