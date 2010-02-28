Анна
На сайте с 14 июня 2009
картинки перезагрузите, их нельзя удалять из окошка справа, после того как вставили.
Хотелось бы увидеть масштаб парка, ландшафт, природу-или это интерьерное творение?
к этому еще и комментарий придумывать???
много чего есть с чем я соглашусь и не соглашусь, на все отвечать не стану, а просто выражу свое мнение:
1) я когда курсовые делала-всегда дорожки велосипедные, пешеходные зоны(вне автодвижения), потому что это хорошо
2) любой человек хочет выйти из дома и за 5 минут дойти до работы(школы) по бульвару, а не маяться в транспорте(необходима инфраструктура каждого района, чтобы работать в своем районе и не зависить от центра(центр города М перегружен и подвергается хаотичной реконструкции. потому что офисы строить на краю города дорого, и это 21 век. когда работать можно из любой точки Мира)
3) как осуществится ваш проект? алгоритм нужен( я думаю, что архитекторы давно должны отречься от своего Я и работать в команде со специалистами:экологами технологами экономистами ). Вам просто необходимо мнение со стороны смежных специалистов(во всяких продвинутых странах подобные проекты-манифесты делаются большим количеством разных специалистов (студентов, аспирантов), объединенных во имя общей цели чтоли. во всяком случае архитектор там не выделывается, а работает. и хорошо работает. разносторонее мнение самое плодотворное)
4) если у кого есть желание объединятся
у мамы есть несколько знакомых неизвестных модельеров-им лет под 50. Наврятли они молодые дизайнеры.
P.S. Пост прикольный. Люблю черный и обожаю Сиенну Миллер.
а у меня открытки старые есть про бульварное кольцо, забавно сравнить бы было
давно хотела пойти в поход на упряжках))))
ооо ну надо всем что-то полезное делать. Это супер, что вы нашли свое выражение...в "велосипедном" искусстве.
у него в домах неровные полы (естественный рельеф), а раскупили там квартиры из-за того, что они стоили недорого, относительно конечно))))
я раньше, пока не поступила в МархИ, любила стебщика Худи всем сердцем, а теперь мне нравятся кубики. Увы((((
Но такая архитектура должна быть, чтобы контрастировать с теми же кубиками. Разнообразие дает жизнь и развитие городу. А нам возможность улыбаться))))
Спасибо за здоровый рецепт, а то все красивых сладостей фуд-дизайнеров понавешали тут.. Сиди тихо и слюной обливайся.
может быть вы создадите пост с ними? можно отсканировать или хорошо отфоткать:)
было бы прикольно сравнить оригинальные выражения с русским переводом. Пост сам по себе интересный и остроумный, прочитывается весь)
уже немолодые молодые дизайнеры )
простите, вы говорите "разгрузить центр"...но ведь офисы крупных компаний в любом случае будут находится в центре, а если их будут выносить в удаленные районы, то это никак не изменит ситуации - людям ведь все-равно придется как-то добираться до работы...
или этим компаниям искать сотрудников из числа жителей близлежащих районов :)
у меня по повода пункта (3) просьба дочитать текст статьи до самого конца
я говорю разрабатываться концепция должна вместе. А не говорить о том, что нужно разрабатывать вместе. Говорить и я могу. Приглашать экологов и социологов после проекта-ну вы сами понимаете ПОЗДНО.
А кто всех соберет и сделает.?
Эта концепция хорошая-но пока она архитектурный вариант, и только. Покажите экологов, урбанистов, социологов, психологов, принимавших участие....и пр(даже студентов). Нет?
- за урбаниста и экономиста в рамках проекта отвечу я (и по транспорту тоже) [магистратура по городскому развитию NYU]
- полностью согласен, что в идеале нужна еще более смешанная команда, но на практике были как минимум времяные ограничения. Планируется проработать его куда детальней и привлечь другие специальности. Цель была сделать материал - как отправную точку дискуссии или аналогичных проектов.
- Надеюсь, в будущем получится собрать насыщенную разнопрофильными людьми команду. Тем более, что обсуждение этой статьи показало интерес к подобным темам.
где-то на границе Украины с Румынией посреди огромного водоема водитель моторной лодки спросил меня: девушка, вы не боитесь путешествовать одна???? вот, начала задумываться