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KK

Kirill Kurashev

На сайте с 26 июня 2011

Комментарии134Темы5Посты1
Коротко0
В Благовещенском переулке открылся ресторан Ah! Beatrice

Очень вкусно, кстати. Ценник обычный московский, интерьер своеобразный, местами приятный, местами приятно-московский. ))

Рим в начале мая

Да, кстати, из недавнего римского — будете в районе Вилла Боргезе и Пьяцца дель Пополо, садитесь на веранде Canova, выпейте посредственного кофе и съешьте неплохую мороженку, заплатите за это далеко не римский (а совершенно московский счёт), зато останется наслаждение прекрасным видом на площадь, и воспоминания, как вы пили кофе в любимой кофейне Феллини..

В «ЗИЛе» открылись кафе и магазин «Студии Лебедева»

А что такой релиз корявый? Обеды и завтраки в zilcafe.artlebedev.ru есть.

Выпускники кулинарной школы Ragout открыли гастропаб Moments

Там внутри фотографировать что ли запрещено, или куда глядел бильд?

Цитата дня: За какие слова накажет Роскомнадзор

Я пропустил наверно, а с какого дня какого года вы должны будете удалить мой комментарий, если он будет, например, про хуй, пизду, и, блядь, ебаться?

Как страшно пить: Чем отличается вода из-под крана, в бутылках и кулерах

Evian, Volvic, Acqua Panna и прочие

Корпоративные подарки

Не знаю, я сам люблю порой, когда из всей бизнес-сувенирки, складируемой дома, вытаскивается что-нибудь нужное (в прошлом году, например, нашел там молескин 0_0), но вообще самое правильное отношение к сувенирке встречал лишь однажды.

Кто-то из большой четверки, то ли pwc, то ли янги, точно не скажу, когда-то давно уже перестали рассылать любую сувенирку, кроме открытки с поздравлением и пояснением, что весь бюджет на сувенирную продукцию отправлен в такой-то благотворительный фонд.

И начинаешь понимать, что праздник придёт не только к тебе.

Гид The Village: Где купить занавеску для ванной комнаты

А как же шторка из САЛ с принтом в виде ковра?

На «Маяковской» открылось кафе The Burger Brothers

Эм. Не, я все понимаю, фанаты своего дела, все правильное и настоящее, да и самого порой достают комментарии насчет завышенных цен, но..

Серьезно, кто готов платить за бургер 300 рублей при условии полного отсутствия сервиса?

Екатерина Скоробогатова о кафе I Love Cake

Я не знаю, кем нужно быть, чтобы хвалить кофе в ilovecake, честно..

На «Маяковской» открылось кафе The Burger Brothers

Брат, какого сервиса ты хочешь от места, цель которого, накормить людей бургером?

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