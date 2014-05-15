Kirill Kurashev
На сайте с 26 июня 2011
Да, кстати, из недавнего римского — будете в районе Вилла Боргезе и Пьяцца дель Пополо, садитесь на веранде Canova, выпейте посредственного кофе и съешьте неплохую мороженку, заплатите за это далеко не римский (а совершенно московский счёт), зато останется наслаждение прекрасным видом на площадь, и воспоминания, как вы пили кофе в любимой кофейне Феллини..
А что такой релиз корявый? Обеды и завтраки в zilcafe.artlebedev.ru есть.
Там внутри фотографировать что ли запрещено, или куда глядел бильд?
Я пропустил наверно, а с какого дня какого года вы должны будете удалить мой комментарий, если он будет, например, про хуй, пизду, и, блядь, ебаться?
Evian, Volvic, Acqua Panna и прочие
Не знаю, я сам люблю порой, когда из всей бизнес-сувенирки, складируемой дома, вытаскивается что-нибудь нужное (в прошлом году, например, нашел там молескин 0_0), но вообще самое правильное отношение к сувенирке встречал лишь однажды.
Кто-то из большой четверки, то ли pwc, то ли янги, точно не скажу, когда-то давно уже перестали рассылать любую сувенирку, кроме открытки с поздравлением и пояснением, что весь бюджет на сувенирную продукцию отправлен в такой-то благотворительный фонд.
И начинаешь понимать, что праздник придёт не только к тебе.
А как же шторка из САЛ с принтом в виде ковра?
Эм. Не, я все понимаю, фанаты своего дела, все правильное и настоящее, да и самого порой достают комментарии насчет завышенных цен, но..
Серьезно, кто готов платить за бургер 300 рублей при условии полного отсутствия сервиса?
Я не знаю, кем нужно быть, чтобы хвалить кофе в ilovecake, честно..
Брат, какого сервиса ты хочешь от места, цель которого, накормить людей бургером?
Очень вкусно, кстати. Ценник обычный московский, интерьер своеобразный, местами приятный, местами приятно-московский. ))