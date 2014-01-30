Марина
На сайте с 9 августа 2009
и до этого Дома культуры в Калуге никто не доедет по калужским колдобинам. Ну можно только на конях если что доскакать
невыносимо уродливые символы Олимпиады
очередные уродства, обитые дешевой плиткой
„а все остальные — произведения искусства на тему смерти“
это что вообще?! как это?!! люд чокнулся
уже вижу грязные серо-коричневые стекла входа на станцию Новокосино, а так же обложенную дешевой пластиковой плиткой вытяжку. дешево,скучно
уже вижу грязные серо-коричневые стекла входа на станцию Новокосино, а так же обложенную дешевой пластиковой плиткой вытяжку. дешево,скучно
еле отошла от прошлогодних новогодних донатов, когда от их химии и красок аллергия не проходила несколько дней.так что накануне нового года не советую, если не хотите просидеть весь праздник с красным лицом
теперь надо поднять стоимость для жителей России, которые приехали в москву на каникулы, и все будет справедливо)
„появился крупный знак полиции на груди“ звезду шерифа надо было вешать
Кремлёвских звёзд надо было понавесить.
золотое мусорное ведро вместо кофейного столика. Если про этот интерьер говорить "заграница", то только если понимать под этим "съемный хостел нищего дизайнера"