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Марина

На сайте с 9 августа 2009

Комментарии30
Темы0
Посты2
Коротко0
Квартира недели (Петербург)

золотое мусорное ведро вместо кофейного столика. Если про этот интерьер говорить "заграница", то только если понимать под этим "съемный хостел нищего дизайнера"

Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры

и до этого Дома культуры в Калуге никто не доедет по калужским колдобинам. Ну можно только на конях если что доскакать

Центробанк выпустил 25-рублёвые монеты к Олимпиаде в Сочи

невыносимо уродливые символы Олимпиады 

Москомархитектура разработала новые типовые здания

очередные уродства, обитые дешевой плиткой

У московских кладбищ появилась своя газета

„а все остальные — произведения искусства на тему смерти“
это что вообще?! как это?!! люд чокнулся

Метрополитен показал дизайн трех новых станций

уже вижу грязные серо-коричневые стекла входа на станцию Новокосино, а так же обложенную дешевой пластиковой плиткой вытяжку. дешево,скучно

Метрополитен показал дизайн трех новых станций

уже вижу грязные серо-коричневые стекла входа на станцию Новокосино, а так же обложенную дешевой пластиковой плиткой вытяжку. дешево,скучно

еле отошла от прошлогодних новогодних донатов, когда от их химии и красок аллергия не проходила несколько дней.так что накануне нового года не советую, если не хотите просидеть весь праздник с красным лицом

Билеты в музей для иностранцев будут стоить как для россиян

теперь надо поднять стоимость для жителей России, которые приехали в москву на каникулы, и все будет справедливо)

Модный приговор: российские дизайнеры о новой форме полиции

„появился крупный знак полиции на груди“ звезду шерифа надо было вешать

Модный приговор: российские дизайнеры о новой форме полиции

Кремлёвских звёзд надо было понавесить.

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