вернуться на старую версию сайта
18 сентября, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии16
Темы0
Посты1
Коротко0
JJ

Julia JeyKey

На сайте с 15 июля 2011

Комментарии16
Темы0
Посты1
Коротко0
В парке «Кузьминки» установят уличные тренажеры и построят волейбольные поля

Насчет уличных тренажеров - уже давно такие же - установлены в районе Новые Химки. На площадке рядом с местным парком. Пользуются большой популярностью у местных жителей всех возрастов. Идея отличная! На мой взгляд, должна быть внедрена в последствии по всей Москве.

Музей советских игровых автоматов открылся на новом месте

Мы ходили весной, когда они еще на Новокузнецкой находились. Насмеялись и наигрались от души! Очень понравилось! Конечно, такого сумасшедше бурного восторга, как в детстве, автоматы уже не вызывают. В "Охоте" провал на попытках подтстрелить куницу, "Скачки" примитивны до умопомрачения, в "Морском бое" надо только поймать такт.. Но вот настольный футбол!!!!!! это что-то!

Merhaba, Istanbul

Ну конечно прохладнее. Думаю, климат схож с греческим и с нашим черноморским побережьем. Был бы выбор - мы бы поехали именно осенью.

Таинственный остров: карта обновленной «Новой Голландии»

К сожалению нет информации по ценовой составляющей (стоимость входа), часы работы, как функционирует "голландия" в будние дни... Еще интересно - кто является целевой аудиторией проекта в представлении разработчиков... Но сама идея - потрясающая.

Офис недели: «Чиптрип» клуб (Петербург)

замечательно! как раз в духе самой идеи чип-трипа. а пользоваться услугами или нет - вопрос сугубо личный. Иногда бывает проще схватить готовый укомплектованный тур, чем самому бронировать перелеты и отели.

Квартира недели

Светлые стены - идеальная основа для творчества. Очень яркая, живая мебель. Но единственное чего не хватает - текстиля на окнах. Типично для Европы - оставлять окна открытыми, но немного дико для России...

С 15 июля начнут выдавать лицензии на такси

Может, оно и к лучшему. Потому что это абсурд платить деньги за попутку и при этом в 90 случаев из 100 "показывать дорогу". А если еще и выделят под такси отдельные полосы...!!!

Постскриптум: Рекламу Москвы запустят за рубежом

Нам не только туристов привлекать надо, но и инвесторов иностранных.Так что реклама не повредит в любом случае.

Прямая речь: Директор лондонского Гайд–парка об устройстве парков и посетителях

У нас к концепции "газоны для людей" стали только недавно приходить. До сих пор в некоторых местах можно встретить таблички "по газону не ходить".

Мнение: Вадим Дымов, владелец сети магазинов «Республика», о продаже «Московского дома книги»

На мой взгляд, тип огромных книжных магазинов как "Дом" давно изжил себя. Ведь, что хотят нынешние покупатели: кому нужны специализированные профессиональные издания - покупают их через интернет или при магазинах издательских домов; кому интересно легкое чтиво - обходятся палаточными развалами на улице, кому нужна художественная современная литература - предпочтет неспешно и нелюдно бродить среди полок, иногда присаживаться за столик почитать страницу, чтобы оценить: стоит покупать или нет (и не на правах рекламы, а из личного опыта - именной такой проект есть в Питере - "Буквоед"). Магазины с художественными книгами должны быть более камерными, с возможностью купить чай/кофе, с программой мероприятий (встреча с писателями, показ фильмов и прочее). Так они становятся "местом культурного отдыха и общения".
Интересно, много ли людей протестует против закрытия Дома? Вот если бы закрывали магазин, где люди привыкли иногда интересно проводить время, наряду с покупкой книг - думаю, сочувствующих нашлось бы гораздо больше.

Таинственный остров: карта обновленной «Новой Голландии»

Юлия, добавили часы и дни работы острова
Вход - бесплатный

Таинственный остров: карта обновленной «Новой Голландии»

Спасибо. Сама попаду туда через пару недель, но друзьям уже заказала завтра на открытие сходить.

Квартира недели

На счет Европы не правда, вовсе это не типично.

Загрузить ещё