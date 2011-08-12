Julia JeyKey
На сайте с 15 июля 2011
Мы ходили весной, когда они еще на Новокузнецкой находились. Насмеялись и наигрались от души! Очень понравилось! Конечно, такого сумасшедше бурного восторга, как в детстве, автоматы уже не вызывают. В "Охоте" провал на попытках подтстрелить куницу, "Скачки" примитивны до умопомрачения, в "Морском бое" надо только поймать такт.. Но вот настольный футбол!!!!!! это что-то!
Ну конечно прохладнее. Думаю, климат схож с греческим и с нашим черноморским побережьем. Был бы выбор - мы бы поехали именно осенью.
К сожалению нет информации по ценовой составляющей (стоимость входа), часы работы, как функционирует "голландия" в будние дни... Еще интересно - кто является целевой аудиторией проекта в представлении разработчиков... Но сама идея - потрясающая.
замечательно! как раз в духе самой идеи чип-трипа. а пользоваться услугами или нет - вопрос сугубо личный. Иногда бывает проще схватить готовый укомплектованный тур, чем самому бронировать перелеты и отели.
Светлые стены - идеальная основа для творчества. Очень яркая, живая мебель. Но единственное чего не хватает - текстиля на окнах. Типично для Европы - оставлять окна открытыми, но немного дико для России...
Может, оно и к лучшему. Потому что это абсурд платить деньги за попутку и при этом в 90 случаев из 100 "показывать дорогу". А если еще и выделят под такси отдельные полосы...!!!
Нам не только туристов привлекать надо, но и инвесторов иностранных.Так что реклама не повредит в любом случае.
У нас к концепции "газоны для людей" стали только недавно приходить. До сих пор в некоторых местах можно встретить таблички "по газону не ходить".
На мой взгляд, тип огромных книжных магазинов как "Дом" давно изжил себя. Ведь, что хотят нынешние покупатели: кому нужны специализированные профессиональные издания - покупают их через интернет или при магазинах издательских домов; кому интересно легкое чтиво - обходятся палаточными развалами на улице, кому нужна художественная современная литература - предпочтет неспешно и нелюдно бродить среди полок, иногда присаживаться за столик почитать страницу, чтобы оценить: стоит покупать или нет (и не на правах рекламы, а из личного опыта - именной такой проект есть в Питере - "Буквоед"). Магазины с художественными книгами должны быть более камерными, с возможностью купить чай/кофе, с программой мероприятий (встреча с писателями, показ фильмов и прочее). Так они становятся "местом культурного отдыха и общения".
Интересно, много ли людей протестует против закрытия Дома? Вот если бы закрывали магазин, где люди привыкли иногда интересно проводить время, наряду с покупкой книг - думаю, сочувствующих нашлось бы гораздо больше.
Юлия, добавили часы и дни работы острова
Вход - бесплатный
Спасибо. Сама попаду туда через пару недель, но друзьям уже заказала завтра на открытие сходить.
На счет Европы не правда, вовсе это не типично.
Насчет уличных тренажеров - уже давно такие же - установлены в районе Новые Химки. На площадке рядом с местным парком. Пользуются большой популярностью у местных жителей всех возрастов. Идея отличная! На мой взгляд, должна быть внедрена в последствии по всей Москве.